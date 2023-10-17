Світовий ринок смартфонів досяг найнижчого рівня за останні десять років у ІІІ кв.

17 октября 2023 г., 10:35

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Згідно з останнім дослідженням Counterpoint, обсяги світових продажів смартфонів впали на 8% у третьому кварталі 2023 року, що стало дев’ятим кварталом поспіль, в якому зафіксовано спад. Але ж порівнюючи з попереднім кварталом було зростання на 2%. Обсяги знизилися в річному обчисленні значною мірою через повільніше, ніж очікувалося, відновлення споживчого попиту.

Samsung продовжує лідирувати на світовому ринку, захопивши п’яту частину загального обсягу продажів у звітному кварталі. Нове покоління смартфонів зі складаним екраном отримало неоднозначну реакцію: Flip 5 майже вдвічі перевищив продажі свого попередника. Однак моделі Samsung серії A залишилися лідерами ринку в середньому ціновому діапазоні. Apple посіла друге місце з часткою ринку 16%, незважаючи на обмежену доступність iPhone 15, який поки що добре сприймається.

Xiaomi, OPPO та vivo замкнули п’ятірку лідерів, причому всі три бренди продемонстрували падіння у річному вимірі. У третьому кварталі всі ці бренди працювали над зміцненням своїх позицій на ключових ринках, таких як Китай та Індія, водночас продовжуючи сповільнювати експансію на інших ринках.

HONOR, Huawei та Transsion Group збільшили частку і були одними з небагатьох брендів, які зафіксували зростання за підсумками кварталу. Зростання Huawei було зумовлене запуском серії Mate 60 у Китаї, тоді як зростання HONOR відбулося завдяки високим показникам за кордоном. Продажі Transsion продовжували розширюватися, компанія отримувала вигоду від відновлення ринку Близького Сходу та Африки (MEA).

MEA був єдиним регіоном, де в ІІІ кв. було зафіксовано зростання в порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки поліпшенню макроекономічних показників. На більшості розвинених ринків, таких як Північна Америка, Західна Європа та Південна Корея, спостерігалося різке падіння. Однак аналітична компанія очікує, що більшість розвинених ринків зростуть у четвертому кварталі, в основному завдяки відкладеному ефекту від запуску iPhone.

Після сильного вересня Counterpoint прогнозує, що імпульс збережеться до кінця року, починаючи з повного впливу серії iPhone 15 разом з початком святкового сезону в Індії, за яким послідує розпродаж 11.11 в Китаї і закінчуючи різдвяними акціями та акціями наприкінці року в різних регіонах. Очикуюється, що ринок припинить серію падінь у річному обчисленні.

Однак аналітики Counterpoint вважають, що ринок скорочуватиметься протягом усього 2023 року, досягнувши найнижчого рівня за останнє десятиліття, що значною мірою пов’язано зі зміною структури заміни пристроїв, особливо на розвинених ринках. Зокрема, відновлення ринків, що розвиваються, раніше, ніж глобального ринку, і зростання брендів за межами першої п’ятірки вказують на зміну динаміки і можливостей на світовому ринку смартфонів.

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