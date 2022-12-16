AWS, Microsoft, Meta та TomTom обʼєдналися у рамках консорціуму відкритих картографічних даних

16 декабря 2022 г., 9:35

0

Tweet

Нова галузева група, орієнтована на те, щоб зробити картографічні дані більш доступними Overture Maps Foundation працюватиме як частина Linux Foundation.



Нова структура сформована під егідою AWS, Microsoft, Meta та TomTom.



Багато додатків покладаються на картографічні дані для забезпечення своїх функцій і розробники повинні отримувати інформацію не від одного, а від декількох постачальників. Для розробників інтеграція картографічних даних з декількох джерел може бути складним і трудомістким процесом. Мета Overture Maps Foundation забезпечити простий спосіб об'єднання інформації про місцезнаходження з різних джерел.



Розроблені карти консорціум надаватиме безплатно на умовах ліцензії з відкритим вихідним кодом.



У своїй роботі Overture Maps Foundation планує використовувати картографічні дані громадських організацій та проєктів з відкритим вихідним кодом, таких як ініціатива OpenStreetMap. Крім того, консорціум планує перевіряти точність наборів даних, які будуть оброблятися і буде використовувати штучний інтелект для покращення зібраних даних.



Крім того, у рамках своєї роботи Фонд Overture Maps створить загальну схему організації картографічних даних. Учасники консорціуму розроблять програмний комплекс для зв'язування між собою розрізнених точок даних, пов'язаних з однією і тією ж локацією.



Експерти звертають увагу, що в Overture Maps Foundation відсутня компанія Google, яка зараз домінує на ринку зі своїм сервісом «Карти».



Overture Maps Foundation планує випустити свій перший набір карт в першій половині 2023 року.

Schneider Electric анонсує компактне ДБЖ APC Smart-UPS Ultra потужністю 3 та 5 кВт