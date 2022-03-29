Зафіксована кібератака на державні органи України з використанням зловредів GraphSteel та GrimPlant

29 марта 2022 г., 16:35

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Кібервійна триває, і ворожі кіберзловмисники продовжують спроби завдати шкоди українській інформаційній інфраструктурі чи зібрати важливу інформацію.



Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала розповсюдження небезпечних електронних листів із темою "Заборгованість по зарплаті" серед державних органів України.



У додатку до листа знаходиться документ "Заборгованість по зарплаті.xls", який містить легітимні статистичні дані та макрос. Разом з тим, до згаданого документу у вигляді вкладення додано hex-кодовані дані. Макрос, після активації, здійснить декодування даних, створення EXE-файлу "Base-Update.exe" на комп'ютері та його виконання.



Згаданий файл є програмою-завантажувачем, розробленою з використанням мови програмування GoLang. Програма здійснить завантаження і запуск іншого завантажувача, який, у свою чергу, забезпечить завантаження і запуск на комп'ютері шкідливих програм GraphSteel та GrimPlant.



Виявлену активність асоційовано з дільністю групи UAC-0056.



У разі виявлення вказаного повідомлення просимо не відкривати файлів та негайно повідомити про це на пошту [email protected]

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