Серед абонентів «Київстар» 60% користувалися мобільним інтернетом 4G на кінець 2023 року

21 марта 2024 г., 17:35

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Телеком-оператор «Київстар» відзвітував про результати роботи у 2023 році. Загальний дохід компанії збільшився на 8% в річному зіставленні та досяг 33,588 млрд грн. При цьому виручка від послуги мобільної передачі даних зросла на 10% і склала 18,528 млрд грн, завдяки збільшенню кількості користувачів і росту споживання трафіку.

Загальний операційний дохід від послуг мобільного зв’язку виріс на 8,2% – до 31,397 млрд грн, а від фіксованого зв’язку – на 2,3%, до 1,922 млрд грн (в тому числі 1,311 млрд грн. – ШПД). Показник EBITDA за підсумками 2023 року збільшився на 8,1% і склав 19,775 млрд грн, а маржа EBITDA залишилась на рівні 58,9%.

Кількість абонентів мобільного зв’язку на кінець IV кварталу внаслідок впливу факторів війни зменшилася на 3,4% і становила 23,9 млн. Оператор продовжує надавати абонентам послугу «Роумінг як вдома», яка дозволяє залишатись на зв'язку у 27 країнах Європи, користуючись «домашніми» тарифними планами.

Користувачів мобільного інтернету «Київстар» наразі – 17,7 млн. (+0,9%), з яких абонентів 4G – 14,3 млн. (+8,8%). Використання дата трафіку в розрахунку на одного абонента за рік зросло ще на 9,6% до 9,9 ГБ. Тоді як використання голосового трафіку на абонента (MoU) зменшилось на 4,5%, до 537 хв., а середній дохід (ARPU) – на 1,4%, до 102 грн.

Абонентська база послуги «Домашній інтернет» за підсумками 2023 року становила 1,1 млн користувачів. Відповідний показник ARPU зріс на 14,2%, до 98 грн.

«Київстар» минулого року збільшив капітальні інвестиції на 6,8% у порівнянні з 2022 роком, до 6,364 млрд грн, що є найбільшою сумою капітальних витрат за останні три роки.

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