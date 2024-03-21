Meta, Microsoft, X, Match згрупувалися проти проти Apple на підтримку Epic Games

21 марта 2024 г., 14:35

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Як повідомляє Reuters, Meta, Microsoft, X, Match у середу приєдналися до протистояння Epic Games проти Apple.

Технологічні компанії, які розробили деякі з найпопулярніших програм в App Store, заявили, що Apple «явно порушила» судову заборону від вересня 2021 року, ускладнюючи спрямування споживачів на більш дешеві способи оплати цифрового контенту.

Apple відмовилася конкретно коментувати звинувачення, яке містилося в заяві до федерального суду Окленда, Каліфорнія.

Компанія посилалася на свою заяву від 16 січня про те, що повністю виконала судову заборону, яка, за її словами, захистить споживачів і «цілісність екосистеми Apple», гарантуючи, що розробники не отримають безкоштовної поїздки.

Epic подала до суду на Apple у 2020 році, заявивши, що вона порушує антимонопольне законодавство, вимагаючи від споживачів отримувати програми через App Store і стягуючи з розробників до 30% комісійних за покупки.

Судова заборона вимагала від Apple дозволити розробникам надавати посилання та кнопки, щоб направляти споживачів до альтернативних варіантів оплати.

Минулого тижня Epic вимагала, щоб Apple було засуджено, заявивши, що нові правила та нова 27% комісія з розробників зробили посилання фактично марними.

У заяві, поданій у середу, технологічні компанії заявили, що поведінка Apple «для всіх практичних цілей» закріплює правила боротьби з управлінням, які суд визнав незаконними, підтримуючи «надмірні» комісії Apple і завдаючи шкоди споживачам і розробникам.

«Обмеження Apple щодо того, де і як розробники можуть спілкуватися зі своїми користувачами щодо їхніх варіантів придбання вмісту в додатку, створюють значні перешкоди для конкуренції та штучно завищують ціни», — йдеться в заяві.

У січні Верховний суд США вирішив не розглядати апеляцію Apple на судову заборону. Він також вирішив не розглядати апеляцію Epic на висновки суду нижчої інстанції про те, що політика Apple не порушує федеральний закон.

Apple має час до 3 квітня, щоб офіційно відповісти на заяву Epic.

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