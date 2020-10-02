Vixen.UNO пропонує БЕЗКОШТОВНИЙ розрахунок ROI та TCO 

2 октября 2020 г., 15:07

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Робота в офісі не завжди зручна. Відрядження і віддалена робота стала способом життя багатьох співробітників.

Для повноцінної роботи, співробітникам потрібен постійний доступ до корпоративних ресурсів – пошта, файлові ресурси, корпоративні портали, корпоративні програми.

Проблема забезпечення віддаленого доступу до корпоративної інформації в тому, що ІТ-департаменту компанії досить важко забезпечити безпеку даних за межами корпоративної мережі і особливо на власних пристроях користувачів.

Одна з найпоширеніших точок витоку корпоративної інформації – призначені для користувача пристрої. Недбалість користувачів (втрата пристрою або крадіжка) призводить до неавторизованого доступу до конфіденційних даних.



Продукти сімейства Workspace ONE дозволяють убезпечити корпоративні дані навіть при доступі з власних пристроїв користувачів, забезпечуючи безпечний віддалений доступ до інфраструктури та шифрування інформації на кінцевому пристрої.

Використовуючи дані рішення, користувачі отримують можливість працювати, де їм зручно і на тих пристроях, на яких їм зручно, а ІТ-департамент отримує повний контроль над корпоративними даними і виконанням політик безпеки компанії.

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