Google обновила флагманские смартфоны

2 октября 2020 г., 15:00

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Компания Google на специальном мероприятии представила смартфоны Pixel 5 и Pixel 4a.



Флагманский смартфон компании, который имеет диагональ OLED-панели 6 дюймов (разрешение 2340х1080) оснащается процессором Snapdragon 765G с поддержкой 5G. На борту также 8 ГБ оперативной памяти и накопитель 128 ГБ. Корпус устройства предусматривает защиту от пыли и влаги по IP68.

Аппарат поставляется с зарядным устройством 18 Вт и поддерживает беспроводную зарядку.

Чуть более простой в оснащении Pixel 4а, хотя и с большей диагональю 6,2 дюйма базируется на том же чипе и поддерживает работу с сетями 5G. При том же накопителе на 128 ГБ у него на борту ОЗУ объемом 6 ГБ и аккумулятор немного меньшей емкости (3800 мАч против 4000 мАч), плюс к этому нет влагозащиты и возможности беспроводной зарядки.

В обеих моделях установлены одинаковые камеры. В состав основной входит два модуля: главный с разрешением 12,2 Мп (ƒ/1,7) и сверхширокоугольный на 16 Мп (ƒ/2,2). Она позволяет вести запись видео [email protected] FPS. А фронтальная обеспечивает разрешение 8 Мп (ƒ/2,0).

Смартфон Pixel 5 на рынке США будет предлагаться по цене 699 долл, а Pixel 4а за 499 долл. Продажи новинок начнутся уже в октябре.

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