ViewSonic представила 55-дюймовый монитор, сертифицированный Blur Buster

16 января 2020 г., 16:05

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Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил игровые мониторы ViewSonic ELITE XG550, XG270QC и XG270, а также устройство ELITE Ally.

Как отмечается, сверхбыстрый монитор XG270 с частотой 240 Гц, официально сертифицированкак совместимый с технологией NVIDIA G-SYNC.



Специализированная технология стробоскопической подсветки PureXP в мониторах ELITE была разработана подразделением ViewSonic ELITE в сотрудничестве с компанией Blur Busters. Она оптимизирует время отклика движущегося изображения (Moving Picture Response Time, MPRT), достигая MPRT всего 0,6 миллисекунды. Это устраняет перекрестные помехи стробоскопической подсветки, не влияя на качество цветопередачи и обеспечивая высокую четкость изображения. XG270 - это первый в мире сертифицированный монитор компанией Blur Buster, имеющий малое время перехода от одного оттенка серого цвета к другому (GtG) и быстрое MPRT.

55-дюймовый монитор ELITE XG550 - это OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, временем отклика 0,5 мс (GtG), разрешением UHD (3840x2160) и поддержкой 99% цвета DCI-P3. Обладая узкой рамкой и подсветкой ELITE RGB, модель XG550 подходит для любой игровой среды.

27-дюймовый игровой монитор ELITE XG270QC с кривизной экрана 1500R и разрешением 2560x1440 (QHD) разработан для реалистичного изображения и захватывающих игр. Модель XG270QC демонстрирует яркость 550 кд/м2 и широкую цветовую гамму с охватом >90% DCI-P3. Монитор имеет частоту обновления 165 Гц, время отклика 3 мс (MPRT 1 мс) и поддерживает технологию AMD FreeSync Premium Pro для эффективного игрового опыта.



Отмечается, что с выпуском новой серии XG27 и XG270QC подсветку ELITE RGB можно синхронизировать с Razer и Thermaltake. Razer Chroma RGB и Thermaltake TT RGB Plus интегрируются с ELITE RGB через программное обеспечение регулятора ELITE Display, позволяющее пользователям управлять как акцентным, так и окружающим RGB-освещением. С помощью функций Razer Chroma RGB пользователи получают доступ к Chroma Workshop, где представлена коллекция профилей RGB, интегрированных разработчиками в более 135 популярных игр. Использование программного обеспечения RGB от Razer Chroma и Thermaltake позволяет игрокам полностью контролировать свою среду RGB, обеспечивая максимальное погружение в игровой процесс. Для получения дополнительной информации о Razer Chroma RGB посетите веб-сайт razer.com/chroma.



ELITE Ally - это USB-устройство с сенсорным экраном, которое позволяет геймерам быстро получать доступ к настройкам экрана дисплея, таким как различные игровые режимы, адаптивная синхронизация, HDR, яркость, контрастность, RGB-подсветка и многое другое. Пользователи могут настраивать игровой процесс, не касаясь монитора и не запуская программное обеспечение регулятора ELITE Display. В настоящее время периферийное устройство ELITE Ally совместимо только с некоторыми игровыми моделями мониторов ViewSonic ELITE.

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