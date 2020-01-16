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Облачная платформа Google получила поддержку IBM Power Systems

16 января 2020 г., 15:35
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Облачная платформа Google получила поддержку IBM Power Systems

Официально анонсированное на этой неделе Google партнёрство с IBM предоставляет предприятиям удобную возможность перевода на облачные рельсы их устаревшей инфраструктуры и вычислительных нагрузок, базирующихся на Power Systems. До сих пор IBM была единственной компанией, предоставлявшей доступ к оборудованию Power Systems через облако.

«Предприятия, обращающиеся к облаку с целью модернизации существующей инфраструктуры и оптимизации бизнес-процессов, имеют множество вариантов, — написал в блоге Google Кевин Ичхпурани (Kevin Ichhpurani), корпоративный вице-президент глобальной экосистемы Google Cloud. — На одном конце спектра некоторые организации осуществляют платформенную реорганизацию целых устаревших систем для внедрения облака. Однако многие другие хотят продолжать использовать свою существующую инфраструктуру, но в то же время получать выгоду от гибкой облачной модели потребления, облачной масштабируемости и новых достижений в таких областях, как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика».

IBM Power Systems применяется многими предприятиями для обеспечения работы ответственных приложений и баз данных Oracle и SAP. Поддержка Power Systems в Google Cloud предоставит им возможность миграции таких рабочих нагрузок в облако без необходимости перепроектирования своих приложений или инфраструктуры. Кроме того, эти компании смогут получить дополнительные преимущества от более тесной интеграции с облачными службами Google.

Пока трудно сказать почему IBM решила помочь Google, с которой она конкурирует на облачном рынке. Впрочем, для неё эта инициатива может обернуться увеличением продаж оборудования.

Google сообщила в понедельник о немедленной доступности IBM Power Systems на своей облачной платформе, но пока не представила расценок на эту услугу.


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