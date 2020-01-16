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Пользователи Fujitsu PrimeFlex получат прямой доступ к данным в Microsoft Azure

16 января 2020 г., 16:35
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Пользователи Fujitsu PrimeFlex получат прямой доступ к данным в Microsoft Azure

Компания Fujitsu объявила о расширении сотрудничества с Microsoft для поддержания внедрения инфраструктур на основе гибридных ИТ для развития цифровой трансформации. Новое решение предоставит пользователям Fujitsu PrimeFlex прямой доступ к их корпоративным данным, хранящимся на платформе Microsoft Azure, что обеспечит бесперебойную работу в рамках различных экосистем и синхронизированный доступ к рабочим файлам за пределами отдельных систем.

Последние разработки Fujitsu в рамках сотрудничества с Microsoft в области гибридных ИТ направлены на поддержку проектов цифровой трансформации компаний, для более эффективного использования своих корпоративных данных через службу Azure File Sync в рамках технологии Azure Stack HCI и в конечном счете на модернизацию инфраструктуры с помощью гибридных ИТ.

Расширенное сотрудничество означает, что пользователи систем PrimeFlex для Microsoft Azure Stack HCI получат доступ к совместно используемым файлам Azure через службу Azure File Sync. Последняя создает единое файловое пространство с локальными серверами и ресурсами в облачных средах, обеспечивая надежную синхронизацию всех файлов. Для доступа к службе пользователям нужна подписка Azure, а также программа Azure File Sync, установленная на локальных серверах.

Fujitsu будет предлагать это решение в рамках своих сервисов поддержки продуктов (Product Support Services), которые включают сервисы установки и поддержки для аппаратного и программного обеспечения. Они позволят пользователям PrimeFlex для Microsoft Azure Stack HCI с первого дня развертывания получить доступ к технологии Azure Stack HCI и ее преимуществам гибридных облачных сред через службу Azure File Sync.

PrimeFlex для Microsoft Azure Stack HCI – это интегрированная система ЦОД, включающая все необходимое аппаратное и программное обеспечение для простого приобретения и развертывания гиперконвергентных ИТ-инфраструктур на базе продуктов Microsoft. В ней используются высокопроизводительные и энергоэффективные серверы Fujitsu Primergy на базе архитектуры x86 и программно-определяемая серверная и СХД-технология (Hyper-V и Storage Spaces Direct) под управлением ОС Windows Server 2019 для снижения избыточной сложности и совокупной стоимости владения ЦОД.


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