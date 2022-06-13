Відновлення електропостачання у знеструмлених районах продовжується

13 июня 2022 г., 8:25

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Міненерго повідомило, що за добу на 11 червня відновлено електропостачання близько 23,7 тисячам споживачів, які були знеструмлені через бойові дії.



Зокрема у Донецькій області – 13,9 тисячам, Харківській – 6,1 тисячам, Запорізькій – 2,5 тисячам, Херсонській – 800 споживачам, Дніпропетровській – 400 споживачам.



Станом на 11 червня в Україні через пошкодження, обумовлені бойовими діями,

залишаються знеструмленими близько 720 населених пунктів, загалом близько 644,8 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – понад 369 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисяч, Харківській – близько 69,3 тисяч споживачів.



Всі види електростанцій працюють згідно з графіком та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.



В східному регіоні 10 червня була введена в роботу повітряна лінія 330 кВ. На іншій лінії того ж класу напруги ліквідовано 24 пошкодження проводу. На підстанції 330 кВ усунено пошкодження контрольних кабелів.



В центральному регіоні готується до введення в роботу ще одна лінія 330 кВ. На півночі на станції з пошкоджених панелей демонтовано вцілілу апаратуру для перенесення на нові.

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