Telegram запропонує платну підписку

13 июня 2022 г., 9:45

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Засновник Telegram Павло Дуров у своєму блозі повідомив нові подробиці про майбутню платну підписку сервісу, у яку увійдуть деякі ексклюзивні опції.



Як підкреслив Дуров, безплатні функції такими залишаться та будуть розвиватися, але проєкту потрібні фінанси, щоби не збільшувати витрати.



“Telegram Premium - план передплати, який дозволить будь-кому отримати додаткові функції, швидкість та ресурси. Це також дозволить користувачам підтримувати Telegram та приєднатися до клубу, який першим отримає нові функції”, підкреслив Дуров. “Хоча наші експерименти з орієнтованою на конфіденційність рекламою в загальнодоступних каналах «один до багатьох» виявилися успішнішими, ніж ми очікували, я вважаю, що Telegram має фінансуватися насамперед користувачами, а не рекламодавцями. Таким чином, наші користувачі завжди залишатимуться нашим головним пріоритетом”, додав він.



Також акцентується увага на тому, що навіть ті користувачі, які не підписалися на Telegram Premium, зможуть скористатися деякими його перевагами: наприклад, зможуть переглядати дуже великі документи, мультимедіа та стікери, надіслані користувачами Premium.



Ціна підписки та дата запуску платного сервісу не повідомляється. Деякі спостерігачі доповідають, що скоріш за все вона не перевищить 4,99 долара на місяць.



Слід додати, що зараз місячна аудиторія Telegram перебільшує 500 млн, а додаток сервісу постійно входить до Top10 у різних маркетах.

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