«Київстар» тестує LTE в діапазоні 2300 МГц, який забезпечує швидкість передачі даних до 600 Мбіт/с

10 июня 2022 г., 17:25

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У другому кварталі національний телеком регулятор (НКЕК) виділив трьом мобільним операторам смуги радіочастот у діапазоні 2100 МГц для збільшення ємності діючих мереж 3G, або покращення радіопокриття мереж LTE/4G. Нещодавно телеком регулятор також надав дозвіл компанії «Київстар» тимчасово (на період дії воєнного стану) увімкнути радіообладнання в діапазоні 2300 МГц. Завдяки цьому компанія планує збільшити ємність мобільної мережі на прикордонних територіях і в містах, до яких під час війни мігрувала велика кількість мешканців з інших регіонів країни. Зокрема, за аналітичними даними «Київстар», після 24 лютого понад 4 млн абонентів переїхали на Захід України.

Особливістю нової мобільної технології є те, що приймання і передача даних здійснюється на тих самих частотах. Це дозволяє оператору більш ефективно управляти пропускною спроможністю мережі. «Пікова» швидкість мобільної передачі даних за технологією LTE 2300-TDD при ширині смуги частот 40 МГц може досягати 600 Мбіт/с в ідеальних радіо умовах.

Для клієнтів використання нової мобільної технології означає якісніші послуги мобільного інтернету в місцях високої концентрації трафіку, якісну трансляцію потокового відео, більше можливостей для здійснення фінансових операцій в онлайн режимі, швидкий запуск «дистанційних робочих місць» тощо.

«Наразі ми включили перші дві з трьох базових станцій LTE 2300-TDD в Тернополі, – коментує Олександр Комаров, президент "Київстар". – Але хочемо розвивати нову технологію по всій усій Україні та до кінця поточного року плануємо встановити 100 таких базових станцій».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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