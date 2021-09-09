Верховна Рада зробила важливий крок на шляху легалізації віртуальних активів

9 сентября 2021 г., 14:25

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Верховна Рада України в цілому ухвалила законопроект №3637 «Про віртуальні активи» (маються на увазі т.з. криптовалюти), за який проголосувало 276 депутатів. Очікується, що він дозволить запустити легальний ринок віртуальних активів в Україні.

Мінцифра формуватиме та забезпечуватиме реалізацію державної політики щодо розвитку нового ринку, а також сприятиме адаптації законодавства України про оборот віртуальних активів до міжнародних стандартів, захищатиме права учасників ринку.

Ухвалення базового закону галузі є важливою частиною легалізації ринку віртуальних активів в Україні, адже визначений правовий статус віртуальних активів надає юридичний захист користувачам та учасникам ринку. Бізнес зможе працювати офіційно та захистити власні віртуальні активи від ймовірних зловживань. Країна отримає додаткові податкові надходження в бюджет, які сплачуватимуть криптокомпанії.

Закон базується на актуальних стандартах регулювання операцій із віртуальними активами міжнародної групи з протидії відмиванню грошей (ФАТФ). Прийняті норми встановлюють правила для постачальників послуг, пов'язаних з оборотом віртуальних активів і сприятимуть детінізації цього ринку.

Закон набирає чинності з дня набрання чинності законом України про внесення змін до «Податкового кодексу України» щодо особливостей оподаткування операцій із віртуальними активами, але не раніше дня опублікування цього закону.

«Легалізація віртуальних активів створює передумови для запуску цього інноваційного ринку в Україні. Вже незабаром іноземні та українські постачальники послуг, пов’язані з оборотом віртуальних активів, зокрема, криптобіржі, зможуть офіційно працювати в нашій юрисдикції», – зазначив Михайло Федоров, віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації.

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