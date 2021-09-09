Мировой рынок оборудования WLAN растет за счет корпоративного сектора

9 сентября 2021 г., 13:55

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Согласно IDC, корпоративный сегмент мирового рынка WLAN во втором квартале 2021 г. вырос в денежном выражении на 22,4% «YoY», до 1,7 млрд долл. В то же время, потребительское направление сократилось на 5,7%, до 2,3 млрд долл. Здоровый рост корпоративного направления позволил рынку в целом выйти на позитивную динамику в размере 4,6%.

Рост корпоративного направления был обеспечен активным переходом на стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). Точки доступа с его поддержкой принесли 56,7% общей выручки от поставок зависимых точек доступа и составили 45,0% общих.

Потребительское направление продолжало рост на фоне обновления домашними пользователями своих беспроводных сетей в период пандемии COVID-19. Так, относительно «доковидного» второго квартала 2019 г. рост достиг 10,1%. Впрочем, в годовом сопоставлении отмечен уход в минус. На долю продуктов Wi-Fi 6 пришлось 24,5% общих доходов сегмента, тогда как кварталом ранее — 20,3%. Точки доступа стандарта Wi-Fi 5 по-прежнему генерируют основную выручку (64,1%) и поставки (64,0%).

Выручка от поставок оборудования в страны Центральной и Восточной Европы увеличилась на 18,7% «YoY».

Cisco сохраняет лидерство. Впрочем, несмотря на ее увеличение в пределах 6,1%, подконтрольная вендору доля за год сократилась с 44,3 до 38,4%. На значительном удалении находится HPE-Aruba — при росте выручки на 16,5%, позиции компании сократились с 12,8 до 12,2%. Замкнула первую тройку Ubiquiti, рост которой (+49,7%) позволил улучшить позиции с 7,1 до 8,7%.

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