OPPO заявляет о расширении деятельности в Центральной и Восточной Европе

9 сентября 2021 г., 15:05

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Производитель мобильных устройств OPPO объявляет о начале операционной деятельности в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ), которая будет охватывать региональный хаб-офис в Варшаве, эксплуатационную инфраструктуру в одиннадцати странах, где представлен бренд, центр тестирования в Румынии и комплексные производственные мощности в Турции.

Операционная деятельность будет осуществляться в Варшаве, Польша, под руководством Джонни Чжана (Johnny Zhang), президента ОРРО в регионе. Бренд OPPO уже представлен в таких странах, как Чехия, Венгрия, Казахстан, Молдова, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Турция, Украина и Узбекистан, где компания предлагает услуги более чем 400 млн. человек.

OPPO инвестировала средства в полноценный производственный комплекс в Турции, где будут выпускаться смартфоны популярных серий Reno и A и где уже работает свыше 800 человек. Кроме того, OPPO создала центр тестирования в Румынии, для поддержания долгосрочных планов деятельности бренда в регионе.

Ожидается, что к концу 2022 г. в ЦВЕ будет уже около 20 млн. пользователей 5G и их количество возрастет до 200 млн. в течение следующих пяти лет. OPPO в 2019 г. представила один из первых коммерческих 5G-смартфонов и предложила его, в том числе, европейскому рынку. В сфере 5G производитель сотрудничает более чем с 80 операторами по всему миру. Компания уже подала более 3 тыс. патентов, связанных со стандартами 5G.

Инновации в сфере 5G для ОРРО лишь одно из многих направлений технологического развития. Имея шесть научно-исследовательских институтов, пять научно-исследовательских центров и более 10 тыс. сотрудников по всему миру, задействованных в R&D, компаниия внедряет инновации во многих важных для пользователей сферах, включая технологии зарядки аккумулятора, фото- и видеофункции с использованием АI, а также 6G.

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