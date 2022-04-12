Застосунок "ТиХто" миттєво виявить диверсантів та колаборантів

12 апреля 2022 г., 10:15

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YouControl спільно з Artellence та за підтримки СБУ розробив безкоштовний застосунок для миттєвого виявлення диверсантів та колаборантів.



Тероборона, поліція та військові щодня перевіряють тисячі людей на блокпостах та просто на вулицях. Попри всю уважність і обережність є ризик пропустити небезпечну особу, бо "у польових умовах" немає доступу до всіх необхідних даних про людину. А саме її можливі зв’язки з криміналом, ДРГ та "руським міром". Диверсанти та навідники вправно маскуються під законослухняних громадян. І людина, що нібито не викликає підозри, може виявитися зрадником, що переховує вдома вибухівку, корегує вогонь чи передає інформацію ворогу.



Щоб зменшити такі ризики, YouControl спільно з Artellence розробили безкоштовний застосунок "ТиХто" для швидкої перевірки приватних осіб на блокпостах, на вулиці під час комендантської години, на вході в укриття чи будь-де. Така перевірка і виявлення підозрілих осіб врятує життя багатьох людей.



Цей застосунок – наразі унікальна та ефективна розробка. За відгуками співробітників контррозвідки СБУ, що протестували програму, вона не має аналогів. Основні переваги – велика кількість публічних джерел інформації, технології порівняння облич, пошук за фото у соцмережах тощо. Таким чином у сепаратистів, учасників ДРГ та просто прибічників "руського міру" не залишається шансів прослизнути непоміченими.



Застосунок працює на основі даних, необхідних для ідентифікації особи у воєнний час. І якщо відповідність фото в паспорті особі, яка його пред’являє, у багатьох випадках можна звірити візуально, то певні аспекти можна перевірити лише за допомогою реєстрів.



Наприклад:

- якщо паспорт значиться як втрачений або недійсний;

- особу розшукує МВС чи СБУ;

- у розшуку перебуває автомобіль.



Крім того, додаток співвідносить дані особи зі списками сепаратистів, терористів, ДРГ та підсанкційних осіб і базою сайту "Миротворець".



Усе це можна з’ясувати за хвилину, знаючи лише ПІБ, номер паспорту, дату народження.



Окремо можна перевірити автомобіль за номером.



Застосунок запитує ПІБ, серію та номер паспорту, дату народження особи, що перевіряється. Достатньо одного пункту, але чим більше відомостей – тим точніша перевірка.



Також можна сфотографувати особу та її фото у паспорті, щоб система встановила відповідність.



Як кажуть розробники, найбільше додаток стане у пригоді представникам ЗСУ, ТрО, СБУ, нацгвардії, державних органів, волонтерам та мунварті при щоденній перевірці осіб. Проте користуватися ним може кожен. Наприклад, при перевірці орендодавця або орендаря. Навіть нових сусідів можна перевіряти.



Головна місія цього проекту – поглибити обізнаність про те, хто перед тобою. І таким чином підвищити точність та прискорити перевірки осіб у воєнний час і не тільки.



Підкреслюється, що застосунок не містить, не зберігає і не передає персональних даних осіб. Він містить публічні дані з відкритих реєстрів. Якщо фактор ризику спрацював – це не доказ, що перед вами злочинець, це сигнал для працівників поліції чи інших служб звернути увагу і провести більш глибоку і детальну перевірку.



"ТиХто" безкоштовний і доступний для всіх. Для реєстрації потрібен номер телефону.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист