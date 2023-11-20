Salesforce презентувала Service Intelligence на базі генеративного AI

20 ноября 2023 г., 14:25

0

Tweet

Сьогодні компанія Salesforce Inc. заявила, що додає ще одну функцію штучного інтелекту до свого арсеналу, запустивши новий додаток під назвою Service Intelligence.



Нова опція працює на основі гіпермасштабної системи обробки даних Data Cloud від Salesforce. Компанія заявила, що вона надає сервісним агентам і менеджерам всю інформацію, необхідну для оптимізації обслуговування клієнтів. Це означає, що їм більше не потрібно буде переключатися між кількома екранами і інформаційними панелями, щоб знайти те, що їм потрібно.



Service Intelligence, за словами розробників, дозволить фахівцям з обслуговування клієнтів приймати більш обґрунтовані рішення, швидше, ніж раніше, підвищуючи рівень задоволеності клієнтів і забезпечуючи собі конкурентну перевагу над конкурентами.



Новий сервіс побудовано на концепції настроюваних інформаційних панелей, які надають швидкий огляд основних показників, таких як задоволеність клієнтів і робоче навантаження окремих співробітників або команд. Менеджери можуть використовувати їх для створення швидкого огляду своїх команд і питань, над якими вони працюють, а також для швидкого реагування на будь-які виклики.



Можливо, найбільш помітною особливістю Service Cloud є функція Einstein Conversation Mining, яка використовує штучний інтелект для аналізу розмов з клієнтами, щоб допомогти менеджерам сервісу швидко виявляти тенденції та найактуальніші проблеми клієнтів.



Тим часом користувачі мають можливість швидко переходити з інформаційної панелі Service Intelligence до візуалізації дослідження даних в Tableau Software, зберігаючи при цьому той самий контекст даних. Ці візуалізації також можуть бути вбудовані безпосередньо в Service Intelligence, що полегшує обмін найбільш важливими відомостями, які виявляють користувачі.



Компанія також планую багато оновлень до запуску. Наприклад, з появою Einstein Copilot в Service Intelligence наступного року користувачі зможуть ставити помічнику зі штучним інтелектом, запитання про свої дашборди, метрики та тенденції в діалоговому режимі. Також наступного року Einstein Studio, як планується, зможе допомагати користувачам швидко отримувати додаткові відомості, такі як схильність клієнта до ескалації конфлікту шляхом підвищення рівня скарги, а також прогнози щодо часу вирішення конкретних проблем.



Ще наступного року з’явиться нова функція під назвою Customer Effort Score, яка надасть цілісне уявлення про те, наскільки складним був досвід обслуговування для кожного клієнта. Крім того, система пропонуватиме рекомендації щодо того, що агенти можуть зробити для підвищення задоволеності кожного клієнта.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні