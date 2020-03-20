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Специалисты Eset обнаружили новые методы маскировки вредоносов

20 марта 2020 г., 16:15
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Компания Eset предупреждает о выявлении новых методов обфускации, которые используются злоумышленниками для избежания обнаружения и анализа вредоносных программ. Новые способы обфускации (запутывания кода) были зафиксированы в ходе исследования модуля ботнета Stantinko, который был обнаружен в конце 2019 г.

Среди методик, которые киберпреступники использовали для защиты своих программ от обнаружения выделяются две – обфускация строк и обфускация потока управления. В частности, запутывание строк кода опирается на создание важных строк, которые присутствуют или строятся в памяти только тогда, когда их нужно использовать. Обфускация потока управления превращает их в сложную для чтения форму, поскольку порядок выполнения основных блоков непредсказуемый без широкого анализа.

Кроме уже упомянутых способов запутывания, авторы вредоносного ПО также применяли и другие техники: мертвый код, код, который ничего не выполняет, а также мертвые строки и ресурсы. Все эти техники предназначены для предотвращения выявления, благодаря чему файлы злоумышленников выглядят более легитимными.

Киберпреступники, стоящие за ботнетом Stantinko, постоянно совершенствуют свои инструменты и разрабатывают новые. Именно поэтому специалисты Eset рекомендуют использовать надежные антивирусные решения, в состав которых входит модуль защиты от ботнетов.

Специалисты Eset обнаружили новые методы маскировки вредоносов


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