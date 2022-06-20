Adobe може наростити продажі за підсумками 2022 р. до 17,65 мільярдів доларів

20 июня 2022 г., 10:45

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Компанія Adobe презентувала фінансові результати другого кварталу.



Прибуток збільшився на 6% до 1,18 мільярда доларів у річному вимірі, на акцію - 3,35 долара, при загальних продажах в 4,39 мільярда доларів, тут зріст на 14%.



Уолл-стріт моделював прибуток всього 3,31 долара за акцію при продажі в 4,34 мільярда доларів.



У наступному кварталі Adobe прогнозує прибуток 3,33 долара за акцію та 4,43 мільярда доларів доходу. Це виявилось нижче середньої оцінки аналітиків - 3,40 долара та 4,51 мільярда доларів.



За весь рік він компанія очікує, що прибуток становить 13,50 доларів за акцію та 17,65 мільярдів доларів доходу. На відміну від цього, Уолл-стріт прогнозує - 13,66 доларів та 17,85 мільярдів доларів.



Акції Adobe втратили майже 4% на фоні всього цього.



Голова Adobe та виконавчий директор Шантану Нараєн (Shantanu Narayen) зазначив, що компанія принесла рекордний дохід за другий квартал, з наростаючим попитом у трьох основних сегментах продуктів: Creative Cloud, Document Cloud та Experience Cloud.



Протягом кварталу напрямок Digital Media Adobe, який включає Creative Cloud та Document Cloud, приніс 3,2 мільярда доларів доходу, що на 15% більше порівняно з роком тому. Creative Cloud Bunders Photoshop та інші інструменти для творчих професіоналів внесли 2,61 мільярда доларів до цього показника. Тоді як Document Cloud, що включає інструменти Adobe Acrobat та інструменти e-signature 595 мільйонів доларів, що зростає вражаючими 27%. Компанія пояснила при цьому, що підняла ціни підписки на певні продукти у Creative Cloud протягом кварталу.



Інший бізнес Adobe - це підрозділ Digital Experience, який включає сервіси Experience Cloud, націлені на маркетинг, аналітику та інші комерційні задачі. Цей підрозділ додав 1,1 мільярда доларів до загального доходу, що на 17% більше у порівнянні з попереднім роком.



Adobe має 5 мільярдів доларів готівкою, еквівалентами готівки та короткостроковими інвестиціями.



Під час дзвінка Нарайен заявив аналітикам, що компанія буде уважно дивитися на можливості придбання на тлі економічного спаду. Він міркував, що з цінами, які зараз значно нижчі, ніж раніше, компанія, можливо, зможе знайти угоду чи дві.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист