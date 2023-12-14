Україна, Британія та Естонія співпрацюватимуть у сфері цифровізації

14 декабря 2023 г., 13:35

«Міністерство цифрової трансформації України», «Міністерство закордонних справ Великої Британії» й «Міністерство економіки та комунікацій Естонії» уклали тристоронній меморандум про співпрацю у сфері цифровізації. Це дасть змогу обмінюватися досвідом між державами та реалізовувати спільні проєкти.

Головна мета меморандуму – пошук спільних цифрових рішень для подолання викликів сучасності. Документ відкриває широкий спектр потенційних тем для тристоронньої співпраці. У фокусі зокрема штучний інтелект та відкриті дані.

Країни також домовилися посилити співробітництво у сфері електронного урядування. Зокрема, разом розв’язувати проблеми, з якими стикаються уряди під час цифровізації процесів та надання електронних послуг.

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