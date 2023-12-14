14 декабря 2023 г., 14:35

0

Tweet

Китайський чіп-мейкер Zhaoxin оголосив про випуск споживчих процесорів серії KX-7000, які є єдиними у своєму роді в Китаї та засновані на ліцензійній ISA x86-64. Zhaoxin стверджує, що нові 8-ядерні процесори на базі uArch "Century Avenue" забезпечують удвічі більшу продуктивність порівняно з попередніми поколіннями. Завдяки вдосконаленню архітектури та збільшенню кеш-пам'яті в 4 рази, KX-7000 являє собою істотний прогрес для китайської напівпровідникової промисловості. Хоча KX-7000 все ще відстає від конкурентних чипів AMD і Intel за швидкодією, він відповідає конкурентним характеристикам у таких сферах, як пам'ять DDR5, PCIe 4.0 і підтримка USB4. Для китайських зусиль з досягнення технологічної незалежності ліквідація розриву в характеристиках із закордонними процесорами так само важлива, як і підвищення продуктивності. KX-7000 зроблено за техпроцесом із допуском 16 нм.



Серед технічних деталей чипа відзначається підтримка поза порядкового виконання (OoOE), наявність 24 ліній PCIe 4.0, 32 МБ кеш-пам'яті L3 і 4 МБ кеш-пам'яті L2, базова тактова частота 3,2 ГГц при її максимальному значенні 3,7 ГГц. Цікаво, що процесор також має підтримку VT-x, BT-d 2.5, SSE4.2/AVX/AVX2, швидше за все, також ліцензовану у виробників x86 Intel і/або AMD. Зрештою, перевага над західними процесорами для Китаю вторинна порівняно з досягненням самодостатності. Такі функції, як шифрування SM, що відповідає внутрішнім пріоритетам захисту даних, підкреслюють, як KX-7000 сприяє досягненню стратегічних цілей автономії. Завдяки ліцензії на архітектуру x86, що забезпечує сумісність із програмним забезпеченням, і значно оновленій платформі, KX-7000 підвищує можливості китайських чипів, навіть якщо вони все ще відстають від конкурентів за швидкістю. Постійний прогрес в усуненні цього розриву в продуктивності може зробити Zhaoxin основною альтернативою для місцевих збирачів і покупців ПК.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків