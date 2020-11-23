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Средний рост продаж подключенных машин в Европе составит 12%

23 ноября 2020 г., 16:25
Средний рост продаж подключенных машин в Европе составит 12%

Согласно ожиданиям аналитиков из Counterpoint Research, за период с 2020 по 2025 г. европейский рынок подключенных машин будет расти среднегодовыми темпами в пределах 12% и за рассматриваемый пятилетний период выйдет на общий объем продаж в размере не менее 69 млн машин.

Телематические блоки управления (TCU) большинства подключенных транспортных средств будут поддерживать работу по стандарту беспроводной связи 4G. Впрочем, уже после 2022 г. их доля будет стабильно сокращаться под натиском активно расширяющих географию покрытия сетей 5G.

Почти половина автомобилей рассматриваемой категории будет отгружена тремя концернами с сильными позициями в Европе — Volkswagen, PSA и Renault Nissan Alliance.

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