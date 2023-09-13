SpaceX виведе на орбіту 200 супутників Telesat для запуску Інтернет-сервісу

13 сентября 2023 г., 13:25

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У понеділок канадська компанія Telesat заявила, що досягла угоди з SpaceX про початок запуску своїх супутників на низьку навколоземну орбіту у 2026 році, з наміром запропонувати міжнародний доступ до інтернету з космосу до кінця 2027 року.

Оскільки низькоорбітальні супутники обертаються в 36 разів ближче до Землі, ніж звичайні, інформація передається і приймається швидше, покращуючи широкосмугове покриття навіть у віддалених місцях.

Сузір'я LEO, запущене Telesat, отримало назву Lightspeed.

Угода, яка охоплює 14 запусків. Кожна ракета Falcon 9 зможе вивести на орбіту до 18 супутників.

Минулого місяця Telesat заявила, що, найнявши канадську компанію MDA для будівництва 198 супутників, вона заощадить 2 мільярди доларів. отримала контракт у 2021 році.

Близько двох років тому попередній контрактор компанія Thales Alenia Space повідомила Telesat, що більше не може дотримуватися узгодженої ціни та графіку через "удар COVID, проблеми з ланцюжком поставок та інфляцію", пише Reuters.

З метою обслуговування корпоративних клієнтів, таких як мобільні оператори, уряди, авіаційні і судноплавні корпорації, Telesat входить в новий конкурентний світ низькоорбітальних мереж.

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