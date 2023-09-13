Apple представила розумний годинник нового покоління Watch 9

13 сентября 2023 г., 14:25

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Представлений компанією Apple розумний годинник Watch 9 став потужнішим завдяки новому процесору S9 SiP власної розробки; новому жесту подвійного натискання; більш яскравому дисплею; швидшій Siri на пристрої, тепер з можливістю доступу і реєстрації даних про здоров'я; функції Precision Finding для iPhone. Apple Watch Series 9 працюють під управлінням watchOS 10, яка пропонує оновлені програми, новий Smart Stack, нові циферблати годинника, нові функції для велоспорту та піших прогулянок, а також інструменти для підтримки психічного здоров'я.



Нова лінійка Apple Watch вже доступна для замовлення, а її надходження у продаж розпочнеться з 22 вересня.



Зазначається, що Apple Watch Series 9 оснащені новим 4-ядерним нейронним процесором, який здатний обробляти завдання машинного навчання вдвічі швидше, ніж Apple Watch Series 8. Завдяки енергоефективності чіпа S9 SiP час автономної роботи Apple Watch 9 досягає 18 годин.



Такі інновації, як Digital Crown та Taptic Engine, а також такі жести, як торкання, скидання, підняття зап'ястя та закриття кришки для відключення звуку, роблять Apple Watch простими та інтуїтивно зрозумілими у використанні. Завдяки новому жесту подвійного торкання користувачі можуть керувати Apple Watch 9 однією рукою, не торкаючись дисплея. Користувачі можуть двічі торкнутися вказівного та великого пальців руки з годинником, щоб швидко та зручно виконати безліч найпоширеніших дій на Apple Watch 9.



Подвійне натискання керує основною кнопкою програми, тому його можна використовувати для зупинки таймера, відтворення та призупинення музики або відстрочення сигналу будильника. Цей жест можна використовувати для відповіді та завершення телефонного дзвінка та навіть для знімання фото за допомогою пульта керування камерою на Apple Watch. Подвійне натискання також відкриває Smart Stack з циферблата годинника, а ще одне подвійне натискання - прокручування віджетів у стеку.



Новий жест подвійного торкання став можливим завдяки швидшому нейронному движку в Apple Watch Series 9, який обробляє дані з акселерометра, гіроскопа та оптичного кардіо-датчика за допомогою нового алгоритму машинного навчання. Алгоритм розпізнає унікальні особливості руху зап'ястя та зміни кровотоку, коли вказівний та великий пальці виконують подвійний жест. Жест подвійного натискання буде доступний в оновленні програмного забезпечення наступного місяця.



Енергоефективний процесор S9 SiP та вдосконалена архітектура дисплея збільшують максимальну яскравість дисплея Apple Watch 9 до 2000 нит, що вдвічі більше, ніж у пристроїв попереднього покоління, і робить читання тексту при яскравому сонячному світлі ще зручнішим. Для темних приміщень або раннього ранку яскравість дисплея також можна зменшувати всього до 1 нит, щоб не турбувати людей, що знаходяться поруч.



Вперше в Apple Watch запити Siri можуть оброблятися на пристрої. Для запитів, що не вимагають інформації з Інтернету, таких як запуск тренування або встановлення таймера, Siri не залежить від Wi-Fi або стільникових мереж, що забезпечує більш швидку та надійну реакцію. А нейронний двигун також робить диктування на 25% точніше, ніж в Apple Watch 8.



Обробка даних на пристрої є конфіденційною та безпечною, і тепер Siri можна використовувати для доступу до даних із програми Health для запитів, пов'язаних зі здоров'ям та фітнесом. Наприклад, користувач може запитати, скільки годин він спав попередньої ночі, дізнатися про прогрес у закритті кілець активності або рівень глюкози в крові, якщо у нього є підключений монітор. Користувачі також можуть робити запити Siri на Apple Watch 9 для реєстрації даних про стан здоров'я, наприклад, ваги, місячних або ліків.



Можливість використання Apple Watch для пошуку iPhone – одна з улюблених функцій користувачів. Тепер у S9 SiP вбудовано чіп другого покоління Ultra Wideband (UWB), що дозволяє реалізувати функцію Precision Finding для iPhone 15, оснащеного тим самим чіпом. Функція Precision Finding забезпечує визначення відстані та напрямку, а також візуальний, тактильний та звуковий супровід втраченого iPhone, навіть якщо він знаходиться в іншій кімнаті.



UWB також забезпечує глибшу інтеграцію між Apple Watch та HomePod. Коли користувач Apple Watch виявляється в межах 4 метрів від HomePod, що відтворює звук, Apple Watch 9 запускають функцію Now Playing для керування мультимедіа. Якщо ж на HomePod нічого не відтворюється, у верхній частині "розумного стека" з'являться пропозиції щодо мультимедіа.



Apple Watch 9 працюють під управлінням watchOS 10, в якій реалізовані такі нововведення:

- Новий підхід до швидкого перегляду інформації завдяки оновленому дизайну додатків та новому "розумному стеку", що дозволяє відображати потрібні віджети саме тоді, коли вони необхідні.

- Нові циферблати: Snoopy, Palette та Solar Analog. Новий циферблат Nike – Nike Globe – підсвічує лінії на земній кулі з кожною секундою.

- Велосипедисти можуть підключати по Bluetooth вимірювачі потужності, датчики швидкості та каденсу, що відкриває нові метрики та види тренувань, а також велотренування.

- Велотренування може автоматично відображатись на iPhone як Live Activity та займати весь екран при натисканні.

- Нові функції "Шляхові точки компаса" та "Карти" допоможуть під час прогулянок на природі.

- Додаткові інструменти для підтримки психічного здоров'я із реєстрацією душевного стану у додатку Mindfulness.

- Можливість вимірювання часу, проведеного при денному світлі, за допомогою датчика освітленості, що допоможе знизити ризик розвитку короткозорості та забезпечить додаткові переваги для фізичного та психічного здоров'я людей різного віку.



До лінійки увійшли також Apple Watch SE, в яких реалізовані основні можливості Apple Watch за доступнішою ціною. Крім того, в Apple Watch SE реалізовані функції відстеження активності, повідомлення про високий та низький пульс, виявлення падінь, екстрений сигнал SOS, виявлення аварій та watchOS 10.



Apple Watch Series 9 доступні в розмірах 41 мм і 45 мм в алюмінієвих корпусах starlight, midnight, silver, red та новому рожевому корпусі, а також у корпусах із нержавіючої сталі золотого, срібного та графітового кольорів.

Apple Watch SE випускаються в алюмінієвих корпусах діаметром 40 та 44 мм.

Apple Watch Hermès доступні в корпусах із нержавіючої сталі сріблястого та чорного кольору.



Ціна Apple Watch 9 починається з $399, а Apple Watch SE - з $249.

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