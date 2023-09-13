«Антонов» розширює виробництво дронів

13 сентября 2023 г., 12:25

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За повідомленням кореспондента Reuters, який взяв участь у презентації «Укроборонпрому», підприємство «Антонов» у рамках диверсифікації свого виробництва з випуску вантажних літаків має намір розширити виробництво дронів.



Новий безпілотний центр «Антонова» було відкрито «з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем та надання експертної та сервісної підтримки приватним виробникам безпілотних систем», - йдеться у презентації «Укроборонпрому». Примітно, що у минулому на цьому підприємстві вже розроблялися і створювалися безпілотники, у тому числі модель "Горлиця". Однак ці плани не отримали офіційного підтвердження як з боку самого «Антонова», так і пресслужбою «Укроборонпрому» з міркувань секретності.



На думку неназваного джерела, досвід «Антонова» у розробці вантажних літаків допоможе у створенні дронів з великою дальністю польоту, що дозволить проводити атаки у глибині країни-агресора.



Новий центр «Антонова» пропонує такі послуги, як експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для підготовки операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та розробка стандартів на компоненти, йдеться у презентації, де перераховано 26 функцій.



Згідно з недавніми заявами високопосадовців, в Україні налічується близько 200 виробників безпілотників, а збройні сили країни підписали контракти на постачання 30 нових моделей БПЛА вітчизняного виробництва. Однак більшість з них - це підприємства-початківці, які були засновані після вторгнення, працюють в невеликих масштабах, та часто не мають виробничого потенціалу і підтримки промисловості, необхідної для того, щоб стати значними гравцями.

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