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Составные нанокристаллы продемонстрировали сверхъяркое светоизлучение

1 июня 2021 г., 15:45
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Составные нанокристаллы продемонстрировали сверхъяркое светоизлучение

Международная исследовательская группа на базе Университета штата Айова впервые объединила перовскитные нанокубы — мельчайшие кристаллы с полезными электрическими или оптическими свойствами — со сферическими наночастицами, сформировав регулярную повторяющуюся структуру суперрешетки, которая проявляет принципиально новые свойства.

В качестве примера того, как структура определяет оптоэлектронные свойства, исследователи сконструировали три разные суперрешётки, одна из которых демонстрирует суперфлуоресценцию, а остальные — нет.

Перовскитные материалы весьма эффективно превращают солнечный свет в электричество, поэтому перспективы их использования в солнечных батареях это предмет активных исследований по-всему миру. Теперь, благодаря разработанным в этом проекте методам сборки, различные наночастицы перовскитов с дополняющими друг друга свойствами могут быть объединены для производства экзотических многофункциональных материалов.

Авторы, в числе которых были сотрудники Швейцарского федерального института технологии (ETH Zurich), сообщили о своем открытии в статье, опубликованной 26 мая журналом Nature и анонсированной на обложке этого номера.

Хотя целью этого проекта, профинансированного четырёхлетним грантом Национального научного фонда (NSF), было продвижение фундаментальной науки, открытие суперфлуоресценции — коллективного излучения, которое приводит к вспышке фотонов со сверхбыстрым радиационным распадом (22 пикосекунды) — может быть адаптировано для некоторых практических сценариев применения, таких как сверхъяркие (квантовые) источники света.

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