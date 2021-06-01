Представлена облачная платформа разработки NVIDIA Base Command

1 июня 2021 г., 16:25

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Компания NVIDIA представила платформу NVIDIA Base Command – облачный центр разработки, который позволяет компаниям быстро переводить свои ИИ-проекты со стадии прототипа на стадию производства.



Это программное обеспечение предназначено для крупномасштабных и многопользовательских рабочих процессов в задачах ИИ, запущенных локально или в облаке. Оно позволяет большому количеству исследователей и специалистов по обработке данных одновременно работать над ускоренными задачами и помогает предприятиям максимально повысить продуктивность опытных разработчиков и производительность инфраструктуры искусственного интеллекта.



Платформа Base Command Platform изначально будет доступна по ежемесячной премиальной подписке от NVIDIA и NetApp. Платформа с решением NetApp включает доступ к суперкомпьютерам ИИ NVIDIA DGX SuperPOD и управлению данными NetApp.



Google Cloud планирует добавить поддержку Base Command Platform в свою торговую площадку, чтобы предоставить клиентам гибридные возможности ИИ уже к концу этого года.



«Для разработки ИИ-приложений мирового класса требуется мощная вычислительная инфраструктура, и доступность этих ресурсов имеет важное значение для внедрения ИИ в каждую компанию, - сказал Мэнювир Дас (Manuvir Das), руководитель направления корпоративных вычислений в NVIDIA. - Платформа NVIDIA Base Command Platform, развернутая как облачное решение с ускоренными вычислениями NVIDIA, упрощает управление рабочими процессами ИИ, так что ученые и исследователи теперь могут тратить больше времени на работу над своими проектами и меньше на управление компьютерами».



«Большинство компаний сегодня рассматривают ИИ как критически важный фактор для успешной цифровой трансформации, но сталкиваются с трудностями из-за сложности развертывания инфраструктуры и ее интеграции в существующую организацию, - говорит Брэд Андерсон (Brad Anderson), исполнительный вице-президент группы по гибридным облачным решениям в NetApp. - Платформа NVIDIA Base Command Platform с NetApp и подписочной моделью позволяет клиентам легче внедрить и запустить в работу ИИ, упрощая управление рабочими процессами и обеспечивая непревзойденную производительность и вычислительную мощь для ускорения развертывания».



«Мы рады сотрудничать с NVIDIA и поддержать платформу Base Command Platform в маркетплейсе Google Cloud, - говорит Маниш Сайнани (Manish Sainani), директор по управлению продуктами для инфраструктуры машинного обучения в Google Cloud. – Такое решение гибридного ИИ позволит предприятиям, подписавшись однажды, запускать платформу где угодно благодаря гибкому доступу к графическим процессорам NVIDIA A100 с тензорными ядрами. Это позволит быстрее решать ИИ-задачи для предприятий, использующих ускоренные вычисления по требованию».



Платформа Base Command Platform представляет собой единое окно для всего процесса разработки ИИ. Она упрощает совместное использование ресурсов с помощью графического пользовательского интерфейса и API-интерфейсов командной строки, а также встроенных панелей мониторинга и отчетности.



Широкий спектр инструментов искусственного интеллекта и анализа данных, включая каталог ПО NVIDIA NGC для искусственного интеллекта и аналитики, API-интерфейсы для интеграции с программным обеспечением MLOps, ноутбуки Jupyter и многое другое, помогают исследователям планировать рабочие нагрузки, оттачивать модели и быстрее получать результат.



Отмечается, что NVIDIA разработала платформу Base Command Platform для своих исследовательских групп, работающих по всему миру. По мере добавления новых функций для внутренней команды NVIDIA клиенты платформы будут получать такие же обновления.



Платформа NVIDIA Base Command Platform с NetApp уже доступна для клиентов с ранним доступом. Стоимость ежемесячной подписки стартует от 90 тыс. долл.

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