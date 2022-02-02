Сервіс роботи зі співробітниками Shifton стає безплатний для малого бізнесу

2 февраля 2022 г., 12:35

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У 2021 році, попри пандемію Covid-19, що триває, у США та інших країнах світу пройшла хвиля масових звільнень працівників у всіх галузях. Як демонструє дослідження MIT, ключовим фактором при цьому була токсична культура компанії, непрозорість та відсутність ефективних інструментів комунікації зі співробітниками.



Це вкотре доводить, що для сучасного бізнесу (у будь-якій галузі) дуже важливо налагодити діалог зі співробітниками, зробити процеси зрозумілими та прозорими. А для цього потрібні сучасні інструменти.



Компанія Shifton, як постачальник хмарного рішення для роботи зі співробітниками (WFM), вирішила піти назустріч малому бізнесу – запропоновано безплатний тариф, який має допомогти багатьом компаніям підняти рівень управління персоналом.



«Створюючи безплатний варіант нашого рішення, ми даємо бізнесу можливість зробити перший крок до правильної роботи, планування та спілкування зі співробітниками» - заявив Гарі Леман, директор та засновник компанії Shifton. - «Часто робітники беруть ініціативу у свої руки та реєструються в нашій системі, але не можуть нею скористатися, не отримавши бюджету від керівництва. Тепер це не буде перешкодою».



Починаючи з 1 лютого 2022 року, будь-яка компанія з штатом до 100 співробітників, зможе безплатно використовувати ключовий функціонал планування змін, включаючи локації, мітки, масові дії та алгоритми автоматичного складання графіка роботи. Якщо ж у компанії понад 100 співробітників, або потрібні додаткові модулі, то оплата буде здійснюватися за старим тарифом, заявили представники розробника рішення.



Нагадаємо, що крім основного, система Shifton має розширений функціонал планування перерв, дуже популярний у сфері контакт-центрів - систему обліку коли працівники прийшли та пішли з робочого місця, роботу з відпустками та лікарняними, а також систему обліку зарплати та бонусів. Останній модуль має широкий попит у сфері обслуговування, оскільки дозволяє бізнесу бути максимально прозорим для працівників у питаннях зарплати, а також чудово працює як інструмент мотивації.



Компанія Shifton, з штаб-квартирою в Майамі, представлена ​​на ринку з 2019 року, надаючи послуги у багатьох галузях, від невеликих кав'ярень до провідних гравців рітейл-ринку.

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