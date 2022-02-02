Европейский рынок смартфонов вырос, однако не вернулся к допандемийным объемам продаж

2 февраля 2022 г., 13:15

Поставки смартфонов в Европу по итогам 2021 г. выросли на 8% "YoY", – сообщает Counterpoint Research. Тем не менее, с учетом провала в размере 14% в 2020 г., локальный рынок все же не сумел выйти на допандемийный уровень поставок.



Справедливости ради стоит отметить, что негативное влияние COVID-19 сохранялось и на протяжении прошлого года. Более того, во втором полугодии ситуацию усугубил глобальный дефицит комплектующих.



Один из ранее ключевых игроков – Huawei – окончательно сдал позиции в Европе. За год поставки вендора сократились почти на 90% и позволили оставить под контролем менее 1% рынка.



Samsung оставалась ведущим поставщиком, однако позиции укрепить не удалось. Несмотря на успешное продвижение Galaxy S21, весенний локдаун на вьетнамских производственных мощностях компании позволил Xiaomi впервые, хотя и ненадолго, вырваться на верхнюю строку рейтинга.



Apple упрочила позиции за счет высокого интереса к первым моделям с поддержкой 5G, а также повышенным спросом на запущенное осенью семейство iPhone 13.

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