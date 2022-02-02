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«Samsung Electronics Україна» очолив Денні Рю

2 февраля 2022 г., 11:55

За заявою «Samsung Electronics Україна», з 12 січня 2022 року компанію очолив Денні Рю (Danny Dongwon Ryu).

Як повідомляється, новий голова українського офісу корейського виробника розпочав свою кар’єру в Samsung Electronics у 2003 році й відповідав за розвиток компанії в Європі та країнах СНД. Також протягом восьми років працював у мобільних підрозділах Samsung Electronics у Німеччині та Нідерландах.

Протягом 2020-2021 років Денні Рю очолював компанію Samsung Electronics Caucasus у Баку, Азербайджан.

Зазначено, за час роботи в Samsung Electronics Денні Рю напрацював величезний досвід, застосовуючи свої вміння та управлінські навички в усьому світі. Безумовно, це сприятиме реалізації стратегії компанії та зміцнюватиме її позиції в Україні – не лише на ринку персональної електроніки та побутової техніки, а й у сфері B2B.

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