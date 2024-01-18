ASUS ZenWiFi BQ16 Pro: mesh-система для розумного дому

18 января 2024 г., 16:35

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В рамках участі в виставці CES 2024 компанія ASUS анонсувала mesh-систему ASUS ZenWiFi стандарту Wi-Fi 7, яка забезпечує безперебійний перехід між вузлами (роумінг) і виняткову продуктивність для сучасних осель. Завдяки підтримці стандарту Wi-Fi 7, зокрема каналів 320 МГц і модуляції 4K-QAM, швидкість передачі даних із пристроями серії ZenWiFi BQ може досягати 30000 Мбіт/с. Чотиридіапазонна модель ZenWiFi BQ16 Pro гарантує роботу мережі впродовж багатьох років завдяки підтримці стандартів Wi-Fi 6E і Wi-Fi 7, при цьому для бездротового магістрального (backhaul) каналу використовується окремий діапазон частот. Функція WiFi 7 Multi-link Operation дає змогу збільшити швидкість передачі даних у магістральному з’єднанні шляхом об’єднання трьох частотних каналів, а перемикання діапазонів, кероване штучним інтелектом, підвищує ефективність роботи мережі. Технологія ASUS AiMesh дозволяє розширювати mesh-мережу за допомогою сумісних маршрутизаторів ASUS стандарту Wi-Fi 7.



Впровадження функції Smart Home Master спрощує налаштування й керування власними підмережами за допомогою мобільного застосунку ASUS Router: він пропонує мережу для IoT-пристроїв, Wi-Fi для дітей і VPN-мережу. Користувачі зможуть керувати пристроями IoT, що працюють в окремій підмережі (з власним SSID), гарантувати безпечну роботу в Інтернеті для дітей за допомогою окремої «дитячої» підмережі, а також підключатися до VPN-з'єднання в один дотик до екрана. Крім того, ZenWiFi BQ16 Pro – це пристрій із підтримкою швидкості до 10 Гбіт/с, готовий до нової ери широкосмугового зв’язку.

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