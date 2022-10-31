Schneider Electric оновлює платформу EcoStruxure Power

31 октября 2022 г., 14:15

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Компанія Schneider Electric оголосила про випуск оновлення архітектури домену EcoStruxure і платформи EcoStruxure Power.



Комплексна архітектура та платформа з підтримкою Інтернету речей розроблена для цифровізації та спрощення розподілу електроенергії та керування живленням, забезпечуючи надійне «постійне» живлення для комерційних будівель, закладів охорони здоров’я, центрів обробки даних, промисловості та критичної інфраструктури. Ця остання включає інтегровані рішення з кібербезпеки, універсальний шлюз для отримання даних, як з бездротових датчиків, так і з дротових пристроїв, а також інструменти, що допомагають розширити можливості професіоналів-електриків, які стикаються зі все складнішими системами розподілу електроенергії.



Це оновлення EcoStruxure Power містить такі рішення:

• Енергоефективність і управління активами за допомогою підключення EcoStruxure Panel Server до EcoStruxure Asset Advisor & Resource Advisor – запуск високопродуктивного модульного шлюзу забезпечує безперебійне підключення дротових і бездротових інтелектуальних пристроїв IoT до консультаційних служб і/або програмного забезпечення для керування мережами.

• Розширення можливостей робочої сили завдяки EcoStruxure Extended Reality Operator Advisor – нова пропозиція розширеної реальності (XR) допомагає розширити можливості електриків, вирішуючи ключові проблеми, пов’язані з людською помилкою, роботою з документацією та часовими обмеженнями.

• Інтегровані рішення кібербезпеки з EcoStruxure Cybersecurity — централізоване керування кібербезпекою та відстеження загроз у реальному часі.

• Інтеграція програмного забезпечення для навчання операторів ETAP (OTS) — менеджери об’єктів можуть працювати з дуже реалістичним навчальним середовищем для керування електроживленням, керованим електричним цифровим двійником ETAP.



Наташа Нельсон, віцепрезидент департаменту EcoStruxure Power, енергетичних систем та послуг Schneider Electric, зазначає: «Наша платформа EcoStruxure Power є високонадійним і кіберзахищеним рішенням для покращення безперебійної роботи бізнесу та його продуктивності, шляхом мінімізації незапланованих простоїв. «Завжди ввімкнене» живлення має важливе значення для критичних служб, будь-який простій може завдати підприємству серйозної шкоди. Справжня проблема під час зупинки виробництва не завжди може бути фінансового характеру, у деяких випадках вона цілком може бути небезпечною для життя – тому відсутність електроенергії просто не варіант. Це останнє оновлення пропонує розширені інструменти управління активами та розширення можливостей персоналу, які можуть додатково допомогти командам з експлуатації об’єктів зменшити втрату електроенергії, оскільки галузь і критичні служби продовжують переживати ці неспокійні часи».



Переваги, що надає оновлення платформи EcoStruxure Power:



• Моніторинг розподілу електроенергії наступного покоління та аналіз подій електроживлення



EcoStruxure Panel Server — це універсальний шлюз, який отримує дані, як від бездротових датчиків, так і від дротових пристроїв, надаючи менеджерам об’єктів легкий доступ до інформації, необхідної для захисту, максимізації та оптимізації своїх енергосистем.



Підключення Panel Server до EcoStruxure Asset Advisor означає, що дані в реальному часі та сигнали тривоги, які зібрані та зображені на вбудованих вебсторінках шлюзу, також стають доступними в Asset Advisor, де експерти з обслуговування можуть проводити діагностику електричної системи.



Завдяки підключенню Panel Server до EcoStruxure Resource Advisor менеджери об’єктів можуть допомогти підвищити енергоефективність своїх об’єктів і зменшити споживання енергії за допомогою аналізу та відстеження продуктивності.



• Розширення реальності для розширення можливостей робочої сили з електричних операцій і технічного обслуговування



Використання технології розширеної реальності (XR), включаючи віртуальну, доповнену та змішану реальність, уже добре зарекомендувало себе в таких програмах, як охорона здоров’я, виробництво та виробниче навчання. Завдяки EcoStruxure Extended Reality Operator Advisor Schneider Electric використовує інструменти XR для операцій з розподілу електроенергії та обслуговування, прискорюючи навчання та надаючи можливості персоналу підприємства для підвищення безпеки та ефективності, заощаджуючи час, запобігаючи ризикам і відновлюючи енергопостачання.



• Видимість загроз у реальному часі з централізованим керуванням кібербезпекою



EcoStruxure Power забезпечує централізоване керування кібербезпекою та відстежуванням загроз в реальному часі. Це дозволяє здійснювати операції для забезпечення контролю та дотримання державних вимог і стандартів.



Платформа додатків кібербезпеки EcoStruxure пропонує різні модулі поглибленого захисту, які забезпечують централізований моніторинг безпеки. Виявлення аномалій дозволяє здійснювати безперервний і пасивний моніторинг мереж і підключених компонентів на наявність аномальної поведінки в порівнянні з відомою базою машинного навчання, допомагаючи користувачам мінімізувати час для виявлення, характеристики, звітування та реагування на порушення безпеки.



• Технологія Цифрових Двійників покращує моделювання енергосистеми, імітацію та навчання



Завдяки інтеграції програмного забезпечення для навчання операторів ETAP (eOTS) і програмного забезпечення для управління енергією EcoStruxure Power Operation менеджери об’єктів можуть отримати реалістичне навчальне середовище Power Operation, кероване електричним цифровим двійником ETAP.



Ця унікальна інтеграція дозволяє всім системам EcoStruxure Power Operation підключатися до ETAP Electrical Digital Twin безперервно в реальному часі. За допомогою цього з’єднання оператори можуть створювати та розуміти поведінку енергосистеми під час різних реальних або ймовірних сценаріїв роботи. Нові робочі процедури можна розробити та перевірити на непередбачені обставини за допомогою знайомого людино-машинного інтерфейсу EcoStruxure



• Підвищення ефективності життєвого циклу завдяки підключенню



EcoStruxure Power оптимізує CAPEX розумних рішень на етапах проєктування, будівництва та введення в експлуатацію проєктів шляхом мінімізації ризиків і витрат і підвищення ефективності.



Завдяки цій новій версії EcoStruxure Panel Server зменшує складність і витрати від проєктування до операцій, щоб допомогти повністю реалізувати потенціал EcoStruxure Power.

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