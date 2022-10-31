В сегменті планшетів Samsung і Amazon виявилися найбільш стійкими в останньому кварталі

31 октября 2022 г., 15:15

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Згідно з дослідженням Strategy Analytics ринок планшетів в останньому кварталі падає на 16% в річному обчисленні, оскільки інфляція обмежує витрати на мобільні обчислювальні пристрої в постпандемічному середовищі.



Середньостатистичні споживачі відмовляються від покупок, щоб протистояти зростанню вартості життя, в той час, як гібридна робота і цифрове навчання залишаються сильними факторами попиту на мобільні комп'ютери.



Як пишуть дослідники Strategy Analytics, ринок планшетів стає більш конкурентним, оскільки заможні споживачі легше переносять інфляцію в преміум-сегменті, а розширена група постачальників планшетів виходить з боротьби за частку ринку після пандемії. Samsung і Amazon очолили топ-вендорів з низьким однозначним падінням, що пояснюється їх унікальними стратегіями на ринку.



«У цьому кварталі компанія Samsung наблизилася до позитивного результату завдяки своєму диверсифікованому портфоліо Android, що охоплює преміум-рівень з серією Galaxy Tab S8 і більш низькі рівні з Galaxy Tab A. Компанія Amazon досягла майже таких же результатів за показником зростання, але з абсолютно інших причин; вона зосередилася виключно на нижчих рівнях і почерпнула силу для продажів від знижок Prime Day і своєї оновленої 7-дюймової моделі. Обидві компанії мають сили протистояти інфляційному тиску, що залишатиметься ключовим фактором протягом наступних кількох кварталів», вказує Ерік Сміт (Eric Smith), директор підрозділу Connected Computing у Strategy Analytics.



«Це був важкий квартал для Apple, оскільки у вересні 2021 року було випущено багато нових продуктів. На відміну від результатів Mac, в iPad був мінімальний перехідний попит після перебоїв з поставками в минулому кварталі. Різноманітне портфоліо Apple, що охоплює iPad Pro і iPad Air на процесорах M1, збільшило середній показник ASP Apple до 483 доларів, оскільки користувачі прагнуть робити більше на своїх планшетах, включаючи роботу, навчання і розваги», Чираг Упадхай (Chirag Upadhyay), галузевий аналітик Strategy Analytics.



Поставки Samsung виявилися кращими, ніж очікувалося, і склали 7,2 мільйона одиниць, впавши лише на 4% в річному обчисленні.



Amazon також показав відносно гарні результати завдяки акціям Prime Day і оновленому 7-дюймовому портфоліо, але ж при цьому поставки впали лише на 5%.



Apple понизила продажі на 14%, але все ж таки збільшила свою частку ринку, оскільки її портфель продуктів вищого рівня виграє від того, що заможніші клієнти не зважають на інфляцію. Частка ринку компанії в 39% досягла 9-річного максимуму.



Незважаючи на падіння поставок на 33% в річному обчисленні, Huawei зберіг свою позицію в топ-5 на ринку планшетів



Поставки Lenovo впали на 37%, оскільки компанія зіткнулася з жорсткою конкуренцією в регіоні EMEA і Північній Америці, а попит в сегменті Windows сповільнюється після пандемії.

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