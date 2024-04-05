Alphabet має намір купити HubSpot за 40 млрд дол.?

5 апреля 2024 г., 12:25

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Reuters, посилаючись на свої джерела, повідомляє, що Alphabet веде переговори зі своїми радниками щодо купівлі компанії HubSpot, яка займається розробкою програмного забезпечення для маркетингу, продажів і обслуговування клієнтів.



Останніми днями Alphabet обговорювала цю можливість і чи дадуть дозвіл на таку угоду антимонопольні органи.



Зараз великі технологічні компанії перебувають під посиленим антимонопольним контролем. У січні Міністерство юстиції США подало другий антимонопольний позов проти Google, прагнучи розділити його рекламний бізнес. Попередній антимонопольний позов департаменту, поданий у жовтні 2020 року, звинувачував технологічного гіганта у незаконному утриманні монополії в пошуку.



Потенційна угода може стати значним придбанням для материнської компанії Google. HubSpot, що базується в Кембриджі, штат Массачусетс, мала ринкову капіталізацію близько 32 мільярдів доларів до того, як Reuters повідомило про інтерес Alphabet. Враховуючи, що під час угоди буде запропонована премія, то сума покупки може складати понад 40 млрд дол.



Згідно з повідомленням, Alphabet ще не зробила пропозицію щодо HubSpot.



Alphabet і HubSpot не відразу відповіли на запити про коментарі.



Акції HubSpot підскочили на 7% в четвер вдень після того, як надійшло повідомлення Reuters.

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