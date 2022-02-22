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Банковский троян Trickbot охотится за данными клиентов крупнейших мировых компаний

22 февраля 2022 г., 16:05
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Специалисты Check Point Research (CPR) представили новые подробности о распространении Trickbot. Операторы банковского трояна охотятся за личными данными клиентов известных компаний, в том числе Google, Microsoft, Amazon, PayPal и десятков других. По данным CPR, с ноября 2020 г. Trickbot заразил свыше 140 тыс. устройств по всему миру.

Банковский троян Trickbot охотится за данными клиентов крупнейших мировых компаний

Trickbot – это сложное ПО с более чем 20 модулями, которые можно загружать и запускать по запросу. Его универсальная инфраструктура может использоваться различными семействами вредоносных программ и наносить большой ущерб зараженным устройствам. Операторы Trickbot кодируют и перемешивают тело вредоносной программы, чтобы затруднить ее анализ и удаление, – это свидетельствует о высоком уровне их технической подготовки.

Trickbot очень тщательно выбирает жертв, охотясь за конфиденциальной информацией пользователей на сайтах и в приложениях крупных сервисов. Его операторы покупают в даркнете базу данных с украденными адресами электронной почты и рассылают письма с вредоносными файлами, в которых содержатся URL-адреса с полезной нагрузкой Trickbot.

Когда пользователь скачивает и открывает такой документ, в процессе активируя макрос, запускается первая стадия атаки – на устройство загружается основная часть полезной нагрузки Trickbot. Затем вредоносный код запускается и закрепляется на устройстве. Далее злоумышленники могут установить вспомогательные модули, которые выполняют различные функции, например, распространяют вредоносные программы по зараженной корпоративной сети, крадут конфиденциальную корпоративную информацию и учетные данные для доступа к банковским сайтам и приложениям.

Украденная информация впоследствии может использоваться для получения доступа к сервисам крупных компаний, кражи денежных средств, продажи учетных данных, попыток использовать их для доступа к другим крупным ресурсам – то есть, всех видов злонамеренных действий, которые только могут прийти в голову киберпреступникам.

Банковский троян Trickbot охотится за данными клиентов крупнейших мировых компаний

Процент организаций, затронутых Trickbot (чем темнее цвет, тем больше случаев заражения)

«Число заражений Trickbot поражает. На данный момент мы зарегистрировали более 140 тыс. заражений устройств с целью кражи данных клиентов многих крупных и уважаемых компаний по всему миру. Мы обратили внимание на то, что операторы Trickbot используют низкоуровневые языки программирования и продумывают код вплоть до мельчайших деталей, – говорит Александр Чайлытко, специалист по исследованиям и инновациям в области кибербезопасности в Check Point Software Technologies. – Атаки на пользователей крупных компаний позволяют операторам получить доступ к хранилищам конфиденциальных данных, используя которые они могут навредить еще сильнее. В то же время нам известно, что операторы инфраструктуры также имеют большой опыт разработки вредоносных программ из готовых модулей. Сочетание этих двух факторов и позволяет Trickbot оставаться опасной угрозой уже более пяти лет».

Дополнительную информацию о компании и ее решениях вы можете найти на специальной странице http://ko.com.ua/check_point

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