Продажи Google выросли на 34%

28 апреля 2021 г., 17:29

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Alphabet сообщила о финансовых результатах по итогам прошедшего квартала.



Выручка Google выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания сообщила о доходах от рекламы в размере 44,68 млрд долл. за квартал. Это значительный рост по сравнению с 33,76 млрд долл. в том же квартале прошлого года. Это лучшая динамика по крайней мере за четыре года.



Реклама на YouTube за квартал принесла 6,01 млрд долл., что на 49% больше, чем год назад.



Выручка Google Cloud выросла на 46% в годовом исчислении до 4,05 млрд долл., что соответствует ожиданиям Уолл-стрит. За квартал направление показало мину в 974 млн долл., что значительно сократило убытки за тот же период год назад.



По итогам квартала компания также зафиксировала прирост стоимости определенных инвестиций на 4,84 млрд долл. Детали не раскрываются, но вероятно речь идет про UiPath, Stripe и Oscar Health.



Правление Alphabet одобрило дополнительный выкуп акций на сумму до 50 млрд долл. 23 апреля, говорится в заявлении.



В марте Google объявила об инвестициях в размере 7 млрд долл. в расширение офисов и центров обработки данных в 19 штатах, в результате чего будет создано не менее 10 тыс. рабочих мест с полной занятостью.

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