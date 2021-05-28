Продажи Dell Technologies в первом квартале достигли 24,5 млрд долл.

28 мая 2021 г., 12:57

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Выручка Dell Technologies за первый квартал финансового года оказалась лучше ожиданий, поскольку спрос на ПК продолжался сохраняться на высоком уровне.



Компания сообщила о прибыли в размере 938 млн долл., или 1,13 доллара на акцию, при выручке в 24,5 млрд долл., что на 12% больше, чем было год назад. Прибыль не по GAAP в этом квартале составила 2,13 доллара на акцию.



Аналитики Уолл-стрит ожидали, что выручка за первый квартал составит 23,4 млрд долл., а прибыль не по GAAP - 1,61 доллара на акцию.



Джефф Кларк (Jeff Clarke), операционный директор Dell Technologies, заявил, что компания зафиксировала высокий спрос на свои решения из-за проводимой многими компаниями процессов цифровой трансформации, плюс сейчас наблюдаются улучшения в мировой экономике. Кроме того он отметил, что у Dell есть хорошие возможности для преодоления дефицита в цепочке поставок. Все это в купе с кропотливой работой сотрудников компании должно сохранить динамику роста показателей производителя.



Выручка подразделения по выпуску ПК Dell выросла на 20% по сравнению с прошлым годом до 13,3 млрд долл., а операционная прибыль здесь составила 1,1 млрд долл. Компания сообщила, что выручка от потребительских систем выросла на 42%, а продажи для коммерческого сегмента выросли на 14%.



Финансовый директор Томас Свит (Thomas Sweet) особо подчеркнул, что продажи настольных компьютеров также улучшаются. «Мы наблюдаем двузначный рост заказов на Latitude и коммерческие Chromebook. И мы начинаем отмечать рост спроса на настольные компьютеры», заявил Свит.



Выручка инфраструктурного подразделения компании в первом квартале составила 7,9 млрд долл., что на 5% больше в годовом сравнении, а операционная прибыль достигла 788 млрд долл. Также отмечается, что доходы от продаж серверов и сетей выросли на 9%.

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