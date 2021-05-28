На рынке смартфонов ожидается лучший за последние 6 лет рост

28 мая 2021 г., 12:25

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Исследователи из IDC улучшили собственный прогноз развития мировой индустрии смартфонов. Как ожидается, в 2021 г. глобальные поставки составят не менее 1,38 млрд устройств, что приведет к улучшению результата 2020 г. на 7,7%.

Международные рынки активно мигрируют на сети 5G, а развивающиеся регионы, к тому же, продолжают активное освоение 4G-моделей из нижнего и среднего ценовых диапазонов. Наблюдаемая в последнее время проблема с дефицитом отдельных полупроводниковых компонентов на индустрии смартфонов особо не отразится, а заденет преимущественно автомобильную и компьютерную отрасли.

Позитивная динамика рынка сохранится и в 2022 г., по итогам которого глобальные поставки увеличатся на 3,8% «YoY», до 1,43 млрд смартфонов. Вплоть до 2025 г. будет отмечаться описываемый однозначными числами рост, а среднегодовой рост составит 3,7%.

На фоне острой конкурентной гонки средняя стоимость 5G-смартфонов под ОС Android в 2021 г. сократится на 12% «YoY», до 456 долл. В 2022 г. ASP окажется ниже 400 долл. С учетом высокого спроса на сравнительно дорогие 5G-аппараты, средняя стоимость смартфонов в 2021 г. возрастет на 9,7%, до 376 долл. Стоимость LTE-моделей, в свою очередь, снизится на 21%.

Поставки 5G-моделей в 2021 г. вырастут на 131% «YoY», причем описываемый трехзначными числами рост будет отмечаться почти во всех регионах за исключением Китая. В то же время, на Китай по-прежнему будет приходиться почти половина глобальных поставок подобных устройств. США сумеет освоить не менее 16% от общего объема.

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