24 ноября 2020 г., 17:55

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В начале года Google сильно всех удивил сообщением, что в течение двух лет откажется в Chrome от поддержки сторонних cookies, предложив взамен набор API Privacy Sandbox, при использовании которых рекламодатель будет получать от браузера обезличенные параметры, например, для показа рекламы. Не прошел и год, как рекламодатели поняли, в чем заключается идея и вот в Великобритании обратились с петицией к антимонопольным органам с призывом запретить Google такое делать.

Маркетологи за открытый Web (MOW) называют Privacy Sandbox полной противоположностью понятию privacy и попыткой Google поставить под контроль всю онлайн-рекламу. Организация предупреждает, что в результате инициативы Google как минимум доходы рекламных площадок сократятся на две трети, а мелкие издания просто не смогут выжить, не имея возможности продавать рекламу так, как это делается сейчас, через самые различные рекламные системы, выбирая наиболее эффективное решение.

Интересно, а аналогичное про Apple было?

А еще помнится Google занимался разработкой нового стандарта SMS – RCS, то есть Rich Communication Services, который был призван заменить устаревшие смски, причем на уровне оператора? Теперь эта функция запущена во всем мире и Google собирается добавить туда end-to-end шифрование.

Правда, речь, кажется, не идет о запуске поддержки этой возможности прямо всеми операторами. Глобально функция доступна от самого Google, то есть – дробь барабанов – встречаем Messages как еще один мессенджер.

Ну, и тот факт, что запуск произошел еще неделю назад, а его никто особо не заметил, что-то говорит о востребованности, правда?

Privacy от Google

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