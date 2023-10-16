Ціни на DRAM у четвертому кварталі продовжують зростати - на 3-8%

16 октября 2023 г., 9:35

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Звіти TrendForce вказують на загальне зростання цін на DRAM та NAND Flash, починаючи з четвертого кварталу. Прогнозується, що ціни на DRAM, наприклад, щоквартально зростатимуть на 3-8%. Чи вдасться зберегти цей висхідний імпульс, буде залежати від стійкості постачальників у підтримці скорочення виробництва та ступеня відновлення фактичного попиту, причому ринок серверів загального призначення буде критично важливим визначальним фактором.

Очікується, що ціни на DDR5, які вже різко зросли в третьому кварталі, збережуть свою висхідну траєкторію, підживлювані запасами нових моделей процесорів. Майбутній цикл підвищення цін на DDR4 і DDR5 стимулює OEM-виробників ПК продовжувати закупівлі. Хоча виробники все ще мають значні запаси і дефіциту не передбачається, Samsung продовжила подальше скорочення виробництва. Однак, зіткнувшись з від'ємним валовим прибутком на продукцію DRAM, більшість виробників чинять опір подальшому зниженню цін, натомість наполягаючи на їх агресивному підвищенні. Така позиція створює передумови для очікуваного зростання цін на DDR4 на 0-5% та DDR5 приблизно на 3-8% в четвертому кварталі. В цілому, у зв'язку з прискоренням впровадження DDR5, прогнозується щоквартальне зростання контрактних цін на PC DRAM на 3-8% протягом цього періоду.

Що до серверної DRAM. Нещодавно запаси DDR5 на складах покупців зросли з 20% у другому кварталі до 30-35%. Однак, оскільки в ІІІ кв. лише 15% було фактично використано в серверах, зростання ринку відбувається повільніше, ніж очікувалося. Тим часом посилене скорочення виробництва Samsung призвело до значного зменшення обсягів виробництва DDR4, що спричинило дефіцит запасів цього виду памʼяті для серверів. Такий сценарій не залишає можливості для подальшого зниження цін на серверну DDR4. У відповідь виробники, прагнучи збільшити прибуток, прискорюють випуск DDR5.

Прогнози TrendForce на четвертий квартал передбачають стабільні середні ціни на серверну DDR4, в той час, як серверна DDR5 буде дешевшати. Зі збільшенням поставок DDR5 і помітною різницею в ціні в 50-60% з DDR4, змішаний ASP для цієї лінійки почнуть зростати. Це призводить до щоквартального зростання контрактних цін на серверну DRAM на 3-8% в 4 кварталі.

Запаси мобільної DRAM відновилися до здорового рівня швидше, ніж в інших секторах, завдяки ціновій еластичності, що сприяє збільшенню ємності на пристрій і відродженню купівельного ентузіазму у другому півріччі. З іншого боку, хоча виробництво смартфонів у наступному кварталі не досягло тогорічного рівня за аналогічний період, сезонне зростання на понад 10% все ще підтримує попит на мобільну DRAM. Однак важливо відзначити, що поточні запаси виробників залишаються високими, а скорочення виробництва ще не змінило ситуацію з надлишком пропозиції в короткостроковій перспективі. Проте, виробники, під тиском на прибуток, наполягають на підвищенні цін. Для продуктів, де запасів більше, таких як LPDDR4X або ті, що виробляються з використанням застарілих технологічних процесів, очікуване зростання контрактних цін складе близько 3-8% за квартал. На противагу цьому, запаси LPDDR5(X), схоже, обмежені, і прогнозоване зростання контрактних цін на неї складе 5-10%.

Динаміка нішевого ринку та сприйняття підвищення цін покупцями свідчать про стабільні закупівлі основних мікросхем GDDR6 16 Гб, готуючись до очікуваного підвищення цін у 2024 році. Запуск нових серверних графічних процесорів NVIDIA L40 у третьому кварталі сприяє вичерпанню існуючих запасів виробників. Крім того, продажі ігрових ноутбуків демонструють відмінні результати, випереджаючи загальний ринок цих систем цього року. Отже, виробники відчувають менший тиск на запаси графічної DRAM, ніж загальної DRAM. Така ситуація створює передумови для очікуваного зростання контрактних цін на графічну DRAM на 3-8% у четвертому кварталі.

TrendForce також зазначає, що у сегменті споживчої DRAM компанія Samsung ініціювала значне скорочення виробництва, починаючи з вересня, щоб зменшити надлишок старих запасів. Прогнозується, що до четвертого кварталу ці скорочення сягнуть 30%. В очікуванні постійного скорочення запасів виробники прагнуть підвищити контрактні ціни на споживчу DRAM, плануючи збільшити їх більш ніж на 10%, щоб уникнути збитків. Однак, попри те, що деякі виробники підвищили ціни наприкінці вересня, попит залишається слабким, а закупівлі та накопичення запасів не такі активні, як очікувалося. Таке відхилення в ціноутворенні суперечить очікуваному балансу попиту та пропозиції, що дозволяє припустити більш скромне зростання контрактних цін на споживчу DRAM-пам'ять на 3-8% в четвертому кварталі, що є нижчим за початкові цілі, які планували виробники.

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