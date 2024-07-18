 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Прибуток TSMC у другому кварталі виріс на 36%

18 июля 2024 г., 14:34

Я повідомляє Reuters, компанія TSMC повідомила про 36% зростання чистого прибутку в другому кварталі. Це перевершило очікування ринку на тлі різкого зростання попиту на напівпровідники, які використовуються в додатках штучного інтелекту.

Чистий прибуток у квітні-червні найбільшого у світі контрактного виробника чипів зріс до 247,8 мільярда тайванських доларів з 181,8 мільярда доларів роком раніше.

Прибуток перевершив прогноз LSEG SmartEstimate у 238,8 млрд. тайванських доларів, який враховує прогнози аналітиків, які є більш точними.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  