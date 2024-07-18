Прибуток TSMC у другому кварталі виріс на 36%

18 июля 2024 г., 14:34

Я повідомляє Reuters, компанія TSMC повідомила про 36% зростання чистого прибутку в другому кварталі. Це перевершило очікування ринку на тлі різкого зростання попиту на напівпровідники, які використовуються в додатках штучного інтелекту.

Чистий прибуток у квітні-червні найбільшого у світі контрактного виробника чипів зріс до 247,8 мільярда тайванських доларів з 181,8 мільярда доларів роком раніше.

Прибуток перевершив прогноз LSEG SmartEstimate у 238,8 млрд. тайванських доларів, який враховує прогнози аналітиків, які є більш точними.

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