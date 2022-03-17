17 марта 2022 г., 9:16

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, учора Президент України підписав закон про хмарні послуги.



Це важливий крок, який дозволить використовувати хмарні сервіси в державних органах. А також скоротить корупційні ризики в закупівлях обладнання та суттєво зменшить витрати з бюджету.



Хмарні технології дадуть змогу зменшити навантаження на органи влади та місцевого самоврядування, відповідальні за експлуатацію державних інформаційних систем. Адже для оброблення інформації самотужки треба періодично збільшувати кількість обчислювальних та людських ресурсів.



За даними журналу The Economist, обсяги цифрової інформації зростають вдесятеро кожні п’ять років. Тож пропонуємо запровадити принцип Cloud First: перенести основні державні ІТ-сервіси у «хмари».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0

Tweet