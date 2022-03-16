Енергосистему України повністю синхронізовано з європейською енергомережею

16 марта 2022 г., 17:26

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Як повідомляє НЕК «Укренерго», енергосистеми України та Молдови повністю синхронізовано з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E. Відповідне рішення було ухвалено об’єднанням системних операторів ENTSO-E 11 березня 2022 року. Фізичні операції по з’єднанню енергосистем проведено протягом 16 березня.



«Це історична подія, яка сьогодні стала не просто запорукою для розвитку української та європейської енергетики. Цей крок дасть Україні можливість отримувати електроенергію, якщо агресор продовжить нищити нашу енергетичну інфраструктуру, і тим самим зберегти стабільну роботу енергосистеми. Ми дуже вдячні європейським партнерам за велику підтримку та допомогу в ці скрутні часи! Ми готувалися до цієї події впродовж пʼяти років і забезпечили технічну готовність української енергосистеми до синхронізації. Вона довела свою стійкість, стабільно працюючи в автономному режимі під час військової агресії з боку Росії. Після закінчення війни синхронізація відкриє і для України, і для Європи широкі можливості для розвитку енергетичного ринку, переходу на відновлювані джерела енергії та зміцнення енергетичної безпеки Європи», – наголосив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.



НЕК «Укренерго», як український оператор системи передачі (ОСП), здійснювала заходи із підготовки нашої енергосистеми до синхронізації з ENTSO-E з 2017 року, коли було підписано Угоду про умови майбутнього об’єднання. За цей час проведено тестування енергоблоків українських АЕС, ТЕС, ТЕЦ та ГЕС, створено математичну модель енергосистем України та Молдови, на основі якої Консорціум ОСП ENTSO-E провів дослідження статичної та динамічної стійкості енергосистем України та Молдови при роботі з мережею континентальної Європи. Результати дослідження довели технічну можливість синхронізації.



Впродовж пʼяти років сукупні інвестиції в розвиток енергетичної інфраструктури, зміцнення ІТ-інфраструктури та кіберзахисту сягнули понад 700 млн євро, а Україна виконала всі ключові технічні умови для інтеграції до ENTSO-E.



24 лютого 2022 року НЕК «Укренерго» від’єднала українську енергосистему від мереж Росії та Білорусі. В цей же день російська армія напала на Україну. Але, незважаючи на активні бойові дії, НЕК «Укренерго» впродовж трьох днів успішно провела випробування роботи енергосистеми в ізольованому режимі. Після завершення випробувань Україна відмовилася відновлювати паралельну роботу з енергосистемами російського агресора та Білорусі. Натомість НЕК «Укренерго» подало заявку щодо прискореної синхронізації з європейською енергосистемою. Вона була підтримана міністрами енергетики країн ЄС та об’єднанням системних операторів ENTSO-E.



Синхронізація української енергосистеми з європейською зменшить вплив Росії на центральну і західну Європу в енергетичному секторі, а також підвищить рівень енергетичної безпеки у всьому регіоні.



Після закінчення війни перед Україною та Європою розкриються нові можливості щодо спільного розвитку ринків електроенергії та підтримки «зеленого переходу». Зокрема, прихід на український ринок європейських виробників та постачальників електроенергії сприятиме підвищенню конкуренції та розвитку ринкових механізмів, збільшить інвестиційну привабливість української енергетичної галузі. Українські виробники електроенергії отримають фізичну можливість для експорту своєї електроенергії в Європу та зможуть полегшити повний перехід європейських країн на відновлювані джерела енергії.

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