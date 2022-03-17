Стан мережі Укртелеком на 16 березня

17 марта 2022 г., 10:15

Критична інфраструктура та національна мережа Укртелекому працюють. Послуги телефонії та інтернет-доступу надаються в усіх областях, крім Чернігівської через пошкодження кабелю.



У Сумській області через пошкодження інтернет-мережі зараз надаються тільки послуги телефонії.



Середня доступність районних вузлів зв’язку складає 80%. При цьому через пошкодження мережі у деяких областях цей показник низький, у Луганській він на рівні 4%. Компанія працює над якомога швидшим відновленням роботи мережі та наданням послуг.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист