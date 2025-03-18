2500 українців отримають безплатний доступ до курсу Google AI Essentials на Coursera

18 марта 2025 г., 14:35

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Курс AI Essentials – це можливість для всіх, хто прагне розібратися у світі AI та навчитися застосовувати його у професійній діяльності. Цей курс стане у пригоді як новачкам, які роблять перші кроки у цій галузі, так і спеціалістам, які прагнуть підвищити свою кваліфікацію та отримати сертифікацію з AI. Навчання допоможе зрозуміти основи штучного інтелекту, навчитися створювати ефективні запити та використовувати AI для автоматизації завдань.

Навчання буде реалізовано через п'ять організацій: Український ветеранський фонд, Veteran Hub, EdEra, Київську школу економіки (KSE) та ГО «Дівчата». Учасники програми зможуть здобути знання у сфері штучного інтелекту та отримати сертифікацію від Coursera. Ця ініціатива призначена для українців, які прагнуть опанувати нові навички та адаптуватися до змін на ринку праці.

Тривалість навчання – до 10 годин; навчальні матеріали доступні для зареєстрованих учасників онлайн, тому проходити курс можна у зручний для кожного час та у власному темпі.

Реєстрація на першу хвилю навчання вже відкрита з 18 березня та триватиме два тижні. Пройти навчання у цій хвилі зможуть 2500 українців.

У рамках програми також будуть проведені окремі вебінари на теми використання AI в житті, пошуку роботи та професійному розвитку. Вже 25 березня о 18:00 усі зацікавлені мають змогу приєднатися до вступного вебінару про можливості AI.

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