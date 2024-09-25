Плідна дебютна ідея

25 сентября 2024 г., 17:08

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Як позбутися конкурентів, продаючи сервери?

Для цього треба самому скласти технічне завдання на закупівлю сервера і переконати замовника, що йому потрібно саме це. Зазвичай і переконувати не доводиться, «обоє рябоє».

Вигадувати нічого не треба: є чудове джерело творчих ідей спотворення конкуренції - Прозорро. Платформа створювалась для легалізації розподілу грошових потоків (щоб там не казали «державники»), а перетворилася на всеосяжний навчальний посібник – будь ти хоч статський радник, хоч таємний, хоч районний аматор. Повальне захоплення тендерними процедурами зробило легким і швидким навчання мародерів-початківців.

Приклади типових вимог серверних тендерів:

наявність лицьової панелі з можливістю закриття на ключ для запобігання доступу до дисків

RAID-контролер не повинен займати слот PCIe, призначений для установки карт розширення

для запобігання стороннього втручання до роботи серверу потрібна наявність функції відключення кнопки живлення у BIOS

всі мікрокоди (включно з мікрокодами жорстких дисків) мають цифровий підпис виробника

Звісно, на всі питання в них знайдеться відповідь, що саме це конче потрібно і є головним для сервера. Питається, до чого тут відповідність серверів навантаженням? Доцільність? Продуктивність? Про них не йдеться.

Включити в тендерне завдання купу псевдотехнічних вимог для первинного відсівання на користь твого рішення – лише половина справи. Важливу роль виконують представництва брендів. Вони регулюють, кому приймати участь у тендері, а кому – ні. Формально це робиться для захисту партнерів, які нібито створюють ліди, приносять замовника на блюдечку. Фактично видається карт-бланш на свавілля.

Не дивно, що бюджети серверних тендерів завищені у рази. Спершу «партнер» вписав у технічне завдання вичерпний перелік характеристик конкретного сервера, унеможлививши альтернативи. Представництво закріпило за ним проект. А потім сам замовник робить попереджувальний постріл:

«Шановні учасники, попереджаємо, пропозиції в яких будуть зазначені «аналоги» та/або «еквіваленти» даного предмету закупівлі розглядатись та прийматись до уваги не будуть, оскільки в експлуатації товари зазначених брендів та виробників задовольняють потреби».

Конкуренція? Яка конкуренція?

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