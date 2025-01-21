Платформа UK-Ukraine TechBridge підвела результати роботи за рік

21 января 2025 г., 10:25

UK-Ukraine TechBridge об’єднує потенціал української ІТ-індустрії та досвід британського технологічного сектору. Рік тому програму запустили Мінцифра спільно з урядом Британії, щоб відкрити українським компаніям більше можливостей для виходу на міжнародні ринки.

Завдяки цій співпраці за рік тисячі українців пройшли безоплатне навчання з кібербезпеки, англійської в IT, креативності, розвитку особистого бренду та інших тем від провідних компаній – Deloitte, Oracle, Salesforce, Cisco, Re:Coded.

7,5 млн дол. грантів та інвестицій залучили 20 стартапів-учасників інвестиційного акселератора від UK-Ukraine TechBridge на конференції London Tech Week.

Проведено десятки бізнес-подій, в тому числі круглий стіл з кібербезпеки та UK-Ukraine Tech Forum. Компанії-учасники останнього уклали контракти й залучили інвестиції на 1,5 млн дол.

Крім того, Deeptech-стартап Deus Robotics залучив 3 млн дол. інвестицій на масштабування, а компанія Kodisoft почала співпрацю з Complete Playground, і тепер її інтерактивні столи з’явилися в ресторані в самому серці Мангеттена.

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