Nvidia об'єднується з TSMC у розробці кремнієвої фотоніки

21 января 2025 г., 9:35

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За повідомленням Дженсена Хуанга (Jensen Huang), засновника і генерального директора Nvidia, компанія і Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) співпрацюють у сфері розробки кремнієвої фотоніки. Виступаючи перед журналістами після зустрічі з головою ради директорів TSMC Сі Сі Веєм (C. C. Wei) у Тайбеї, Хуанг визнав, що співпраця навряд чи принесе результати найближчим часом, і обом сторонам ще знадобиться кілька років для досягнення конкретних результатів.



Щоб мати частку в ланцюжку постачання кремнієвої фотоніки, TSMC і тайванський постачальник послуг з пакування та тестування IC ASE Technology організували альянс Silicon Photonics Industry Alliance (SiPhIA), до якого входять понад 30 тайванських компаній.



Кремнієва фотоніка відома як застосування фотонних систем, що використовують кремній як середовище для оптичного передавання даних, що має низку перспективних характеристик, як-от низьке енергоспоживання, велика відстань передавання і низька вартість. За часів бурхливого розвитку додатків штучного інтелекту пошук шляхів зниження енергоспоживання став одним із пріоритетних напрямків.



Хуанг висловив подяку всім співробітникам TSMC за підтримку Nvidia, яка, за його словами, дала змогу його компанії значно поліпшити виробництво, оскільки додатки для штучного інтелекту мають великий попит. Крім TSMC, Хуанг також відвідав кілька бізнес-партнерів Nvidia на Тайвані.



Під час візитів Хуанг зазначив, що світовий попит на передові графічні процесори Nvidia Grace і Blackwell дуже високий, тому він також подякував тайванським партнерам за надання близько 45 заводів для допомоги його компанії.



Висловлюючи подяку, він назвав партнерів Nvidia, серед яких виробники серверів штучного інтелекту Hon Hai Precision Industry, Quanta Computer і Wistron, постачальник хмарних послуг Wiwynn, постачальник графічних карт штучного інтелекту GigaByte Technology, постачальник послуг із пакування та тестування IC Siliconware Precision Industries (SPIL) і виробник компонентів для ПК Cooler Master.



Хуанг зазначив, що індустрія штучного інтелекту стане основним напрямком світового промислового розвитку, оскільки AI дасть змогу машинам вчитися 24 години на добу, щоб допомагати людям. Він додав, що зараз тільки початок ери AI, і очікує, що в майбутньому відкриються можливості для бізнесу на кілька трильйонів доларів.



Він додав, що Nvidia має швидко зростати, щоб відповідати тренду, але без тайванських партнерів, які «працюють цілодобово», його компанії не впоратися.



Також Хуанг відвідав церемонію відкриття нового заводу SPIL у технологічному промисловому парку Тайчунг-Танзі в центральній частині Тайваню.



Хуанг сказав, що SPIL, дочірня компанія найбільшого у світі постачальника послуг з пакування та тестування IC ASE Technology, є важливим довгостроковим партнером Nvidia з пакування та тестування IC у сфері AI, пов'язаних із графічними процесорами та розробкою роботів.



За його словами, масштаби співпраці Nvidia з SPIL зросли в 10 разів порівняно з десятирічною давністю та на 200% порівняно з 2024 р., оскільки обидві сторони встановили тісні зв'язки за 27 років співробітництва у сфері розроблення високотехнологічного пакування й тестування IC, маючи на увазі послуги з пакування IC у 3D-чіпи на підкладці (CoWoS), які використовуються у виробництві AI-чіпів.



У той час як Nvidia переходить від технології CoWoS з однією матрицею (CoWoS-S) до складнішої технології CoWoS з двома матрицями (CoWoS-L) під час виробництва CPU Blackwell, його компанія й далі використовуватиме CoWoS-S під час виробництва GPU Hopper, сказав Хуанг. Він також додав, що очікує, що замовлення його компанії на послуги CoWoS загалом не скоротяться, а значно збільшаться цього року.



Промислові джерела повідомили, що візит Хуанга в SPIL був спрямований на забезпечення виробництва CoWoS. Оскільки послуги CoWoS пройшли сертифікацію, SPIL, як очікується, буде поступово нарощувати виробництво, починаючи з другого кварталу цього року, додали джерела.



Тим часом Хуанг заявив, що Nvidia все ще шукає місце на Тайвані для будівництва своєї штаб-квартири за межами США, оскільки компанія зростає і потребує більш просторого приміщення для своєї діяльності.

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