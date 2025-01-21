Counterpoint: системи AI Advanced вже захопили 27% світового ринку ноутбуків

21 января 2025 г., 11:45

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За попередніми даними Counterpoint, у четвертому кварталі 2024 року світовий ринок ПК зріс на 3,7% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки сезону відпусток наприкінці року та субсидійній політиці Китаю.

Крім того, спостерігався стабільний потік замовлень на ПК від підприємств, що було зумовлено постійним оновленням корпоративних ІТ-систем до завершення підтримки Windows 10 у жовтні 2025 року. За весь минулий рік виробники відвантажили 253 мільйони ПК, що на 2,6% більше, ніж у 2023 році, завдяки як наближенню кінця підтримки Windows 10, так і першій хвилі комп'ютерів зі штучним інтелектом у другому півріччі торік. Анлітики вважають, що ринок повернувся до нормальної сезонності і вступив у нову фазу після запуску AI ПК у 2024 році.

Торік бренди представили кілька рішень у рамках напрямку AI-ПК, починаючи з моделей на базі серії Snapdragon X Elite від Qualcomm, за якими послідували Strix Point від AMD та Lunar Lake від Intel.

Lenovo, Asus і Acer продемонстрували помітне зростання вище середнього по ринку. У HP спостерігалося рівномірне зростання, тоді як Apple показала скромні результати після слабкого першого півріччя, компенсованого запуском нового MacBook Pro наприкінці року. У Dell був важкий рік з низькою активністю на корпоративному ринку.

Counterpoint очікує, що 2025 рік буде хорошим роком для брендів ПК, оскільки комерційні ринки збільшують свої замовлення в результаті занепаду Windows 10 і збільшення пропозицій моделей для ПК зі штучним інтелектом.

«Загалом, ринкова частка виробників ПК у 2024 році залишилася практично незмінною. Але конкуренція між виробниками чіпів у сегменті АІ-ПК посилюється з виходом на ринок Qualcomm, зростанням популярності AMD, спадом Intel і потенційним новим учасником з рішенням на базі Arm в кінці цього року. Можливості комп'ютерів GenAI, які підтримуються Microsoft і виробниками мікросхем, повинні повернути життя в сегмент ПК», зазначив старший аналітик Вільям Лі (William Li).

Ноутбуки AI Advanced - це в основному комп'ютери Microsoft CoPilot+ з потужним графічним процесором, а також ноутбуки з підтримкою AI на базі графічних процесорів NVIDIA серії RTX 3000/4000, які можуть ефективно запускати додатки GenAI на пристрої. Разом вони вже захопили 27% світового ринку ноутбуків за перший рік свого впровадження. У 2025 році ноутбуки зі штучним інтелектом займуть близько 60% всього ринку ноутбуків. Ноутбуки вартістю понад 1000 доларів за замовчуванням матимуть вбудовані можливості АІ, які також поширюватимуться на ПК середнього рівня як з точки зору апаратного забезпечення, так і підтримки, що прискорить поставки таких ноутбуків у 2025 році. Цього року екосистема АІ на рівні програмного забезпечення та додатків продовжить розвиватися, а агентний АІ поширюватиметься.

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